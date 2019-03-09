В США известному актеру предъявили новые обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) признало имеющиеся у власти доказательства достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала "Империя" (Empire, 2015 - сейчас) Джусси Смоллетту. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS, передает УНН.
Как заявляли ранее представители полиции города, Смоллетт в конце января инсценировал нападение на самого себя. Актер утверждал, что на одной из улиц Чикаго к нему подошли двое мужчин в масках, начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес, избили его, надели веревку на шею, а также облили отбеливателем. Правоохранители считают, что на самом деле Смоллетт заплатил мужчинам сам. Актер рассчитывал, что сообщение об инциденте привлекут к нему внимание общественности, что, в конечном счете, позволит извлечь из этого финансовую выгоду.
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В феврале полиция и прокуратура заявили, что обвиняют актера в нарушении по одному пункту общественного порядка, расценивается как уголовное преступление. Теперь ему предъявлены обвинения по 16 пунктам. Присяжные учли, что Смоллетт давал заведомо ложные показания нескольким сотрудникам полиции, а также представил событие как преступление на почве нетерпимости.
Как ожидается, Смоллетт, который 21 февраля после ареста был освобожден под залог, предстанет перед судом 14 марта. Актер ранее заявлял, что не виноват.
Справка УНН: Джусси Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известный по ролям в фильмах "Чужой: Завещание" (Alien: Covenant 2017), "Маршалл" (Marshall 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующий о музыкальном продюсеру, который узнает о том, что он неизлечимо болен.
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