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Поліція Чикаго вважає, що відомий актор інсценував напад на себе

Поліція Чикаго вважає, що відомий актор інсценував напад на себе

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Поліція Чикаго (штат Іллінойс) вважає, що актор телесеріалу "Імперія" (Empire, 2015 - зараз) Джуссі Смоллетт за гроші інсценував напад на себе. Про це повідомив в суботу телеканал CNN, передає УНН.

В кінці січня Смоллетт був госпіталізований після того, як двоє чоловіків нібито напали на нього на одній з вулиць Чикаго, куди він прибув на зйомки. За словами актора, на вулиці до нього підійшли двоє і почали викрикувати расистські висловлювання на його адресу. Як стверджував Смоллетт, йому нібито завдали кілька ударів, накинули мотузку на шию, а також облили якоюсь невідомою речовиною. За даними деяких ЗМІ, це був відбілювач.

Як відзначають джерела CNN, тепер поліція сумнівається в словах Смоллетта і вважає, що актор заплатив зазначеним особам. З якою метою він міг це зробити, поки не уточнюється. На користь того, що сталося, було інсценовано, свідчать деякі нові докази, отримані співробітниками правоохоронних органів.

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Раніше особи, підозрювані в нібито напад, були затримані. За відомостями телеканалу, вони погодилися співпрацювати зі слідством, а пізніше були відпущені на свободу. Їм не пред'явили звинувачень.

Довідка УНН: Уродженець штату Каліфорнія Смоллетт відомий за ролями у фільмах "Чужий: Заповіт (Alien: Covenant 2017)," Маршалл "(Marshall 2017), а також в ряді серіалів, включаючи" Імперію ", що оповідає про музичному продюсерові, який дізнається про те , що він невиліковно хворий.

Нагадаємо, у Чернівцях 12-річний хлопчик збрехав про своє викрадення, щоб не отримати прочухана від матері за загублену куртку.

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