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Полиция Чикаго считает, что известный актер инсценировал нападение на самого себя

Полиция Чикаго считает, что известный актер инсценировал нападение на самого себя

Киев  •  УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Полиция Чикаго (штат Иллинойс) считает, что актер телесериала "Империя" (Empire, 2015 - сейчас) Джусси Смоллетт за деньги инсценировал нападение на себя. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN , передает УНН.

В конце января Смоллетт был госпитализирован после того, как двое мужчин якобы напали на него на одной из улиц Чикаго, куда он прибыл на съемки. По словам актера, на улице к нему подошли двое и начали выкрикивать расистские высказывания в его адрес. Как утверждал Смоллетт, ему якобы нанесли несколько ударов, накинули веревку на шею, а также облили неким неизвестным веществом. По данным некоторых СМИ, это был отбеливатель.

Как отмечают источники CNN, теперь полиция сомневается в словах Смоллетта и полагает, что актер заплатил указанным лицам. С какой целью он мог это сделать, пока не уточняется. В пользу того, что произошедшее было инсценировано, свидетельствуют некие новые улики, полученные сотрудниками правоохранительных органов.

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Ранее лица, подозреваемые в якобы имевшем место нападении, были задержаны. По сведениям телеканала, они согласились сотрудничать со следствием, а позже были отпущены на свободу. Им не предъявили обвинений.

Справка УНН: Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующую о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.

Напомним, в Черновцах 12-летний мальчик соврал о своем похищении, чтобы не получить нагоняй от матери за потерянную куртку.

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