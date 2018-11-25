В Одесі жінка інсценувала “викрадення” доньки

Як розповіли правоохоронці, про викрадення дівчинки до поліції повідомила сама мати. “Засмучена” жінка розповіла, що біля залізничного вокзалу вона відволіклася на старшу дитину, а коли повернулася — коляски з немовлям вже не було. Одразу на пошуки маляти були орієнтовані усі наряди поліції та громадськість.

“Поки працівники Приморського відділу поліції оглядали територію біля вокзалу, опитували перехожих та переглядали відео з камер спостереження, у Суворовський відділ поліції надійшла інформація про те, що годиною раніше до лікарні підкинули семимісячну дівчинку, в речах якої знайдено записку з проханням потурбуватися про малу та анкетними даними на неї та її маму”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці виїхали до медичного закладу, де опитали ймовірних свідків та очевидців події. Один з опитаних надав детальний опис жінки з коляскою — вона просила у нього аркуш паперу та ручку. Вказана інформація була одразу ж передана колегам у Приморський ВП.

Проаналізувавши зібрану інформацію, поліцейські дійшли висновку, що жінка, яка звернулася до поліції з заявою про викрадення дитини та залишила немовля біля лікарні — одна й та ж сама особа. Хоча правопорушниця всіляко намагалася заплутати сліди, вказавши у залишеній з донькою записці чужі анкетні дані. Зрештою правоохоронці встановили обставини подій, що відбулися.

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Як з’ясувалося, близько місяця тому 22-річна жителька м.Ізюм, що на Харківщині, з двома малолітніми дітьми віком 2,8 років та 6 місяців приїхала до родичів в Одесу нібито для проходження медичного обстеження. За словами горе-матері, її молодша донька — “невиліковно хвора”, тому, не маючи грошей на лікування, вона й вирішила залишити її біля медичного закладу. Сама ж молодиця через годину збиралася повернутися додому на Харківщину і вже навіть мала квиток на потяг. Аби якось виправдатися перед ріднею, яка навряд чи схвалила б такий вчинок, жінка вирішила забезпечити собі алібі історією з “викраденням”.

На даний час дитина обстежена лікарями — попередньо, повідомлений матір’ю діагноз не підтверджується. Зараз дівчинку поміщено до медичного закладу, її життю нічого не загрожує. Доля маленької буде вирішена фахівцями служби у справах дітей Харківської ОДА, куди одеські правоохоронці направили інформацію для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Відносно матері складені два адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Чернівцях 12-річний хлопчик збрехав про своє викрадення, щоб не отримати прочухана від матері за загублену куртку.