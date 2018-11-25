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В Одессе женщина инсценировала "похищение" дочки

В Одессе женщина инсценировала "похищение" дочки

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Одессе женщина чтобы избавиться семимесячной дочери инсценировала ее "похищение". Чтобы как-то оправдаться перед родными за этот поступок, она придумала себе "алиби", со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области сообщает УНН.

Как рассказали правоохранители, о похищении девочки в полицию сообщила сама мать. "Расстроенная" женщина рассказала, что возле железнодорожного вокзала она отвлеклась на старшего ребенка, а когда вернулась - коляски с младенцем уже не было. Сразу на поиски малыша были ориентированы все наряды полиции и общественность.

"Пока работники Приморского отдела полиции осматривали территорию возле вокзала, опрашивали прохожих и просматривали видео с камер наблюдения, в Суворовский отдел полиции поступила информация о том, что часом раньше в больницу подбросили семимесячного девочку, в вещах которой найдена записка с просьбой позаботиться о маленькой и анкетными данным на нее и ее маму", - рассказали в полиции.

Правоохранители выехали в медицинское учреждение, где опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Один из опрошенных предоставил детальное описание женщины с коляской - она ​​просила у него лист бумаги и ручку. Указанная информация была сразу же передана коллегам в Приморский ОП.

Проанализировав собранную информацию, полицейские пришли к выводу, что женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка и оставила младенца возле больницы - одно и то же лицо. Хотя правонарушительница всячески пыталась запутать следы, указав в оставленной с дочерью записке чужие анкетные данные. В конце концов правоохранители установили обстоятельства событий.

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Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница г. Изюм на Харьковщине, с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и 6 месяцев приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам горе-матери, ее младшая дочь - "неизлечимо больна", поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее у медицинского учреждения. Сама же женщина через час собиралась вернуться домой в Харьковскую область и уже даже имела билет на поезд. Чтобы как-то оправдаться перед родней, которая вряд ли одобрил бы такой поступок, женщина решила обеспечить себе алиби историей с "похищением".

В настоящее время ребенок обследован врачами - предварительно, сообщенный матерью диагноз не подтверждается. Сейчас девочку поместили в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает. Судьба малышки будет решена специалистами службы по делам детей ОГА, куда одесские правоохранители направили информацию для принятия мер в соответствии с законодательством.

В отношении матери составлены два административных протокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Черновцах 12-летний мальчик соврал о своем похищении , чтобы не получить нагоняй от матери за потерянную куртку.

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