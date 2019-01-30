У США невідомі напали на відомого актора

За даними видання, 36-річний Смоллетт зазнав нападу незабаром після того, як прилетів з Нью-Йорка в Чикаго на зйомки. Як повідомили в поліції, на вулиці до актора підійшли двоє невідомих і почали викрикувати расистські висловлювання на його адресу.

"Порушники порядку почали бити жертву руками по обличчю, після чого облили його невідомою речовиною", - наводить NBC заяву поліцейського управління. За даними джерел каналу, це був відбілювач. Як наголошується, в ході нападу зловмисники накинули на шию Смоллетта мотузку. Згодом вони втекли з місця події.

Актор перебуває в лікарні, про його стан не повідомляється. Поліція Чикаго почала розслідування події. За попередніми даними, напад було скоєно на грунті ненависті.

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Довідка УНН: Уродженець штату Каліфорнія Смоллетт відомий за ролями у фільмах "Чужий: Заповіт (Alien: Covenant 2017)," Маршалл "(Marshall 2017), а також в ряді серіалів, включаючи" Імперію ", що оповідає про музичному продюсерові, який дізнається про те , що він невиліковно хворий.

Як повідомляє онлайн-портал TMZ, на минулому тижні актор отримав лист з погрозами та образами расистського та гомофобного характеру, після чого звернувся в правоохоронні органи. За даними інтернет-ресурсу, ФБР проводить в зв'язку з цим розслідування.

Як повідомляв УНН, американський співак і актор Кріс Браун був затриманий в Парижі за звинуваченням у згвалтуванні при обтяжуючих обставинах.