В США неизвестные напали на известного актера

По ее данным, 36-летний Смоллетт подвергся нападению вскоре после того, как прилетел из Нью-Йорка в Чикаго на съемки. Как сообщили в полиции, на улице к актеру подошли двое неизвестных и начали выкрикивать расистские высказывания в его адрес.

"Нарушители порядка начали бить жертву руками по лицу, после чего облили его неизвестным веществом", - приводит NBC заявление полицейского управления. По данным источников канала, это был отбеливатель. Как отмечается, в ходе нападения злоумышленники накинули на шею Смоллетта веревку. Впоследствии они скрылись с места происшествия.

Актер находится в больнице, о его состоянии не сообщается. Полиция Чикаго начала расследование происшествия. По предварительным данным, нападение было совершено на почве ненависти.

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Справка УНН: Уроженец штата Калифорния Смоллетт известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующую о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.

Как сообщает онлайн-портал TMZ, на прошлой неделе актер получил письмо с угрозами и оскорблениями расистского и гомофобного характера, после чего обратился в правоохранительные органы. По данным интернет-ресурса, ФБР проводит в связи с этим расследование.

Как сообщал УНН, американский певец и актер Крис Браун был задержан в Париже по обвинению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.