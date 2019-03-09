В США відомому актору пред'явили нові звинувачення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Журі присяжних в Чикаго (штат Іллінойс) визнало наявні у влади докази достатніми для пред'явлення нових звинувачень акторові телесеріалу "Імперія" (Empire, 2015 - зараз) Джуссі Смоллетту. Про це повідомив в п'ятницю телеканал CBS, передає УНН.

Як заявляли раніше представники поліції міста, Смоллетт в кінці січня інсценував напад на самого себе. Актор стверджував, що на одній з вулиць Чикаго до нього підійшли двоє чоловіків у масках, почали викрикувати расистські образи на його адресу, побили його, накинули мотузку на шию, а також облили відбілювачем. Правоохоронці вважають, що, насправді, Смоллетт заплатив чоловікам сам. Актор розраховував, що повідомлення про інцидент привернуть до нього увагу громадськості, що, в кінцевому рахунку, дозволить витягти з цього фінансову вигоду.

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У лютому поліція і прокуратура заявили, що звинувачують актора в порушенні по одному пункту громадського порядку, яке розцінюється як кримінальний злочин. Тепер йому пред'явлені звинувачення по 16 пунктам. Присяжні врахували, що Смоллетт давав завідомо неправдиві показання декільком співробітникам поліції, а також представив подію як злочин на грунті нетерпимості.

Як очікується, Смоллетт, який 21 лютого після арешту був звільнений під заставу, постане перед судом 14 березня. Актор раніше заявляв, що не винен.

Довідка УНН: Джуссі Смоллетт - уродженець штату Каліфорнія - відомий за ролями у фільмах "Чужий: Заповіт" (Alien: Covenant 2017), "Маршалл" (Marshall 2017), а також в ряді серіалів, включаючи "Імперію", що оповідає про музичному продюсерові, який дізнається про те, що він невиліковно хворий.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях 12-річний хлопчик збрехав про своє викрадення, щоб не отримати прочухана від матері за загублену куртку.

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