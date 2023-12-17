В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания

Ракеты компании Lockheed Martin, имеющие увеличенный радиус действия и предназначенные для систем HIMARS действия и предназначенные для систем HIMARS, прошли серию квалификационных испытаний в США. Об этом говорится на официальном сайте концерна Lockheed Martin, передает УНН.

Детали

Ракета называется ER GMLRS и может лететь на расстояние 150 км.

Каждое испытание приближает систему к принятию на вооружение Армии США вооружения Армии США, поскольку она завершает заключительную фазу разработки отмечают в компании.

Утверждается, что завершающие испытания проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, и что во время этих испытаний использовались ракеты как с альтернативной, так и с унитарной боеголовками.

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Во время испытаний ракеты ER GMLRS тестировали на различные расстояния - как на короткие и средние, так и на максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км против более 80 км в предыдущей версии GMLRS.