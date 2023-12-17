В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания
Киев • УНН
Ракета повышенной дальности ER GMLRS компании Lockheed Martin завершила квалификационные испытания, достигнув дальности 150 км, и приблизилась к принятию на вооружение армии США.
Ракеты компании Lockheed Martin, имеющие увеличенный радиус действия и предназначенные для систем HIMARS действия и предназначенные для систем HIMARS, прошли серию квалификационных испытаний в США. Об этом говорится на официальном сайте концерна Lockheed Martin, передает УНН.
Детали
Ракета называется ER GMLRS и может лететь на расстояние 150 км.
Каждое испытание приближает систему к принятию на вооружение Армии США вооружения Армии США, поскольку она завершает заключительную фазу разработки
Утверждается, что завершающие испытания проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, и что во время этих испытаний использовались ракеты как с альтернативной, так и с унитарной боеголовками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скорректировал ракетный удар по киевскому университету: СБУ задержала агента фсб
Во время испытаний ракеты ER GMLRS тестировали на различные расстояния - как на короткие и средние, так и на максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км против более 80 км в предыдущей версии GMLRS.
В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания
Ракета повышенной дальности ER GMLRS компании Lockheed Martin завершила квалификационные испытания, достигнув дальности 150 км, и приблизилась к принятию на вооружение армии США.
В Николаеве полиция начала расследование из-за недопуска граждан в укрытие
Николаевская полиция расследует отказ в доступе к укрытию во время воздушной тревоги, за что виновные лица могут быть наказаны до двух лет лишения свободы.
Мэра Монако Жоржа Марсана обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием
Мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, причем шестерых из них сначала задержали, а затем провели несколько обысков.
Молдова запланировала военные учения вблизи Приднестровья на 17-22 декабря
Министерство обороны Молдовы объявило о проведении с 17 по 22 декабря военных учений на полигоне Бульбоака, вблизи Приднестровья, с участием 22-го миротворческого батальона.
В Эквадоре похитили почетного консула Великобритании
Почетный консул Великобритании в Эквадоре Колин Армстронг был похищен со своей фермы неизвестными на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
США предупреждают о конце режима КНДР в случае применения ядерного оружия
США предупредили, что ядерная атака Северной Кореи приведет к концу режима Кима, и заверили, что дадут решительный ответ на любую агрессию КНДР.
В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Кропивницком жители услышали взрывы, и им посоветовали оставаться в укрытиях и не распространять изображения в Интернете. Никаких официальных подробностей об инциденте не сообщается.
В Ватикане впервые в истории приговорили к 5,5 годам кардинала
Кардинал Анджело Беччиу приговорен ватиканским судом к 5,5 годам заключения за мошенничество, связанное с покупкой недвижимости в Лондоне. Это первый случай осуждения кардинала в Ватикане.
Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом
Садик Хан, мэр Лондона, отклонил просьбу мэра Киева о передаче утилизированных автомобилей в Украину, ссылаясь на то, что схема утилизации ULEZ должна приносить пользу лондонцам.
Украина выполнила требования Румынии по строительству канала "Дунай - Черное море"
Украина выполнила экологические требования Румынии по проекту канала Дунай-Черное море, решив спор в рамках Конвенции Эспо. Это открывает путь к строительству канала, который соединит Дунай с Черным морем.