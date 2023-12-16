В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций
Киев • УНН
Суд Нью-Йорка приговорил Чарльза Макгонигал к тюремному заключению за причинение вреда национальной безопасности путем сговора с российским олигархом
В Нью-Йорке Окружной суд Манхэттена вынес приговор по делу бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, которого прокуратура обвинила в работе на приближенного к российскому президенту российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Детали
Макгонигала, который работал в Нью-Йоркском филиале Федерального Бюро Расследований, суд приговорил к 50 месяцам тюремного заключения и к 40 тысячам долларов штрафа.
Ранее Чарльз Макгонигал признал себя виновным и раскаялся в содеянном, и вместо пяти лет, на которых настаивала прокуратура, судья приговорила его к четырем годам и двум месяцам.
Бывшего агента ФБР, в частности, обвиняли в сговоре с близким Кремлю бизнесменом для того, чтобы за вознаграждение найти компромат на конкурента Дерипаски, олигарха Владимира Потанина.
Макгонигал сотрудничал с Дерипаской вопреки наложенным на него санкциям за вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, и даже пытался помочь ему избежать санкций.
После вынесения приговора прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс дал понять, что решение суда - это сигнал всем тем, кто будет пытаться использовать служебное положение для личного обогащения с нарушением американского законодательства.
О Чарльзе Макгонигале
Высокопоставленный бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. У ходе процесса прокуратура отметила, что в эти годы он занимался расследованием в отношении российских олигархов, включая Дерипаску.
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В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций
Суд Нью-Йорка приговорил Чарльза Макгонигал к тюремному заключению за причинение вреда национальной безопасности путем сговора с российским олигархом.
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