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В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 04:30  •  6064 просмотра

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Суд Нью-Йорка приговорил Чарльза Макгонигал к тюремному заключению за причинение вреда национальной безопасности путем сговора с российским олигархом

В Нью-Йорке Окружной суд Манхэттена вынес приговор по делу бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, которого прокуратура обвинила в работе на приближенного к российскому президенту российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Макгонигала, который работал в Нью-Йоркском филиале Федерального Бюро Расследований, суд приговорил к 50 месяцам тюремного заключения и к 40 тысячам долларов штрафа.

Ранее Чарльз Макгонигал признал себя виновным и раскаялся в содеянном, и вместо пяти лет, на которых настаивала прокуратура, судья приговорила его к четырем годам и двум месяцам.

Бывшего агента ФБР, в частности, обвиняли в сговоре с близким Кремлю бизнесменом для того, чтобы за вознаграждение найти компромат на конкурента Дерипаски, олигарха Владимира Потанина.

Макгонигал сотрудничал с Дерипаской вопреки наложенным на него санкциям за вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, и даже пытался помочь ему избежать санкций.

После вынесения приговора прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс дал понять, что решение суда - это сигнал всем тем, кто будет пытаться использовать служебное положение для личного обогащения с нарушением американского законодательства.

О Чарльзе Макгонигале

Высокопоставленный бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. У ходе процесса прокуратура отметила, что в эти годы он занимался расследованием в отношении российских олигархов, включая Дерипаску.

Столтенберг призвал страны НАТО объединиться для противостояния рф и Китаю в киберпространстве09.11.23, 18:27 - [views_22080]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У США засудили колишнього агента ФБР, який допомагав росіянам з обходом санкцій
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