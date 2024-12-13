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В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

Киев  •  УНН

 • 11094 просмотра

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В калифорнийском складе обнаружен архив с 12 неизданными песнями Майкла Джексона, записанными в 1989-1991 годах. Среди находок - уникальный дуэт с LL Cool J и личные разговоры певца во время записи.

В заброшенном складском помещении в Калифорнии обнаружили архив с неизданными песнями легендарного поп-певца Майкла Джексона. Их случайно нашел 56-летний Грегг Масгроув, бывший офицер дорожной полиции, который занимается покупкой старых складов в поисках ценных вещей.

Об этом пишет Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Склад, где были найдены записи, ранее принадлежал музыкальному продюсеру Брайану Лорену, местонахождение которого пока неизвестно. Среди найденного - 12 песен, которые Джексон записывал в период с 1989 по 1991 год, до выхода альбома «Dangerous».

Что известно о записях:

Некоторые песни ранее упоминались на фан-сайтах, но никогда не были обнародованы. 

В одной из песен, «Don't Believe It», Джексон, вероятно, намекает на слухи, которые ходили о нем в СМИ.

Другая композиция, «Seven Digits», упоминает идентификационные номера тел в морге. 

Самым интересным треком является «Truth on Youth» - дуэт Джексона с рэпером LL Cool J, в котором поп-легенда читает рэп.

По словам Масгроува, на записях также слышно, как Джексон обсуждает творческий процесс и даже шутит.

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Это настоящее сокровище. Прослушивать такие уникальные материалы - невероятно увлекательно

- отметил он.

К сожалению, записи не могут быть официально выпущены. Представители наследия Майкла Джексона отказались выкупить их, хотя и подтвердили, что не претендуют на владение самими носителями.

Однако они отметили, что авторские права на музыку принадлежат наследию Джексона, поэтому публичный релиз этих записей невозможен.

Масгроув планирует выставить записи на аукцион. Их стоимость оценивается в миллионы долларов, и, вероятно, они пополнят частную коллекцию поклонников Майкла Джексона.

Напомним,

Биографический фильм о певце Майкле Джексоне выйдет в кинопрокат весной 2025 года. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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