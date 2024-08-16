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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 22:45  •  4866 просмотра

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США считают вторжение Украины в курскую область защитным шагом, но выражают беспокойство относительно дальнейшего продвижения. Вашингтон пытается определить цели Украины и оценить использование американского оружия.

Пока что в США считают неожиданное вторжение Украины в курскую область рф защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но они выразили обеспокоенность относительно возможных осложнений по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американские официальные лица заявили, что главные цели Киева остаются непонятными.

Это усложняет политику тем больше чем больше они продвигаются в россию без определенных условий,

- сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, если Украина начнет захватывать села и другие невоенные объекты, используя американское оружие и технику, это может вызвать вопросы о том, находится ли она в рамках ограничений, наложенных Вашингтоном.

Другой чиновник сообщил, что политика Вашингтона в сфере вооружений не рассчитана на то, что Украина вторгнется в россию, хотя технически Киев придерживается этих ограничений. Как следствие, по его словам, администрация президента Джо Байдена не заняла сильной публичной позиции в поддержку или осуждение этой операции.

Было непонятно, какое именно оружие или техника американского производства была использована во время вторжения.

Администрация работает над тем, чтобы определить, какие на самом деле цели преследует Украина в своем наступлении, которое, по словам американских чиновников, застало Вашингтон врасплох.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских войск в курскую область ставит путина перед сложным вопросом. Байден подтвердил постоянный контакт с украинцами, но отказался комментировать детали активной фазы операции.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
reutersReuters
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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