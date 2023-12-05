В США новый рекорд по количеству массовых стрельб

В Соединенных Штатах на выходных произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек. Это наибольшее количество массовых убийств за год с 2006 года. Прошлогодние 36 - были предыдущим "рекордом". Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.



Детали

В воскресенье, 3 декабря, менее чем за 90 минут два звонка в службу 911 привели полицию в Техасе и Вашингтоне к двум массовым убийствам, которые подтолкнули страну к ужасной вехе.

Так, в Далласе 21-летний мужчина, который должен был носить электронный браслет на ноге из-за предыдущих обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, вошел в дом и застрелил пять человек, включая маленького ребенка.

По словам полиции, он сбежал на угнанной машине, но затем застрелился, когда за ним гнались патрульные.

В пригороде Ванкувера, штат Вашингтон, погибли пять членов семьи. По мнению заместителей шерифа, это были убийства-самоубийства.

Как и большинство массовых убийств, последние произошли не в общественных местах, а в частных домах.

В США массовые убийства выросли в 2019 году, однако позже снизились - в течение первого года пандемии коронавируса. По мере того как жизнь людей после Covid-19 постепенно нормализовалась, частота убийств снова увеличилась.

Рост массовой стрельбы обусловлен многими факторами, но прежде всего, из-за легкого доступа к огнестрельному оружию, - сказал Томас Абт, директор-основатель Центра изучения и практики уменьшения насилия и доцент-исследователь Университета Мэриленда.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 году в США от огнестрельных ранений умерло более 48 000 человек, что в среднем составляет примерно 132 смерти в день. Более половины из них - самоубийства.

В США 2023 год начался с семи массовых убийств с оружием в январе.

Первое произошло сразу после Нового года в Эноху, штат Юта. Полиция 4 января обнаружила тела 42-летнего мужчины, его жены, пятерых детей в возрасте от 4 до 17 лет и матери его жены, все они были застрелены в голову. Как сообщила полиция, в предсмертной записке мужчина обвинил свою жену в проблемах семьи.

В этом году наибольшее количество массовых убийств произошло в частных домах или приютах. Так, 19 были совершены людьми, которые убили членов собственных семей. По меньшей мере в трех других стрельбах, в том числе в Далласе, соседи убивали соседей.

Дополнение

Самая смертоносная стрельба 2023 года произошла 25 октября в Льюистоне, штат Мэн, когда армейский резервист, имевший психиатрические проблемы, открыл стрельбу в боулинге и баре, где проходил еженедельный турнир. Он убил 18 человек и ранил 13. После двухдневного розыска полиция нашла его тело в трейлере. Вероятно, мужчина умер от огнестрельного ранения в результате самоубийства.

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