В США новый рекорд по количеству массовых стрельб
Киев • УНН
В 2023 году в США произошли 37-й и 38-й массовые расстрелы, что является самым высоким годовым показателем с 2006 года.
В Соединенных Штатах на выходных произошла 37-я
и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек.
Это наибольшее количество массовых убийств за год с 2006 года. Прошлогодние 36 - были
предыдущим "рекордом". Об этом сообщает The Washington Post, пишет
УНН.
Детали
В воскресенье, 3 декабря, менее чем за 90 минут два звонка в службу 911 привели полицию в Техасе и Вашингтоне к двум массовым убийствам, которые подтолкнули страну к ужасной вехе.
Так, в Далласе 21-летний мужчина, который должен был носить электронный браслет на ноге из-за предыдущих обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, вошел в дом и застрелил пять человек, включая маленького ребенка.
По словам полиции, он сбежал на угнанной машине, но затем застрелился, когда за ним гнались патрульные.
В пригороде Ванкувера, штат Вашингтон, погибли пять членов семьи. По мнению заместителей шерифа, это были убийства-самоубийства.
Как и большинство массовых убийств, последние произошли не в общественных местах, а в частных домах.
В США массовые убийства выросли в 2019 году, однако позже снизились - в течение первого года пандемии коронавируса. По мере того как жизнь людей после Covid-19 постепенно нормализовалась, частота убийств снова увеличилась.
Рост массовой стрельбы обусловлен многими факторами, но прежде всего, из-за легкого доступа к огнестрельному оружию,
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 году в США от огнестрельных ранений умерло более 48 000 человек, что в среднем составляет примерно 132 смерти в день. Более половины из них - самоубийства.
В США 2023 год начался с семи массовых убийств с оружием в январе.
Первое произошло сразу после Нового года в Эноху, штат Юта. Полиция 4 января обнаружила тела 42-летнего мужчины, его жены, пятерых детей в возрасте от 4 до 17 лет и матери его жены, все они были застрелены в голову. Как сообщила полиция, в предсмертной записке мужчина обвинил свою жену в проблемах семьи.
В этом году наибольшее количество массовых убийств произошло в частных домах или приютах. Так, 19 были совершены людьми, которые убили членов собственных семей. По меньшей мере в трех других стрельбах, в том числе в Далласе, соседи убивали соседей.
Дополнение
Самая смертоносная стрельба 2023 года произошла 25 октября в Льюистоне, штат Мэн, когда армейский резервист, имевший психиатрические проблемы, открыл стрельбу в боулинге и баре, где проходил еженедельный турнир. Он убил 18 человек и ранил 13. После двухдневного розыска полиция нашла его тело в трейлере. Вероятно, мужчина умер от огнестрельного ранения в результате самоубийства.
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В США новый рекорд по количеству массовых стрельб
В 2023 году в США произошли 37-й и 38-й массовые расстрелы, что является самым высоким годовым показателем с 2006 года.
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