В США досрочно уже проголосовали более 75 млн граждан

По состоянию на воскресенье, 3 ноября, досрочно на выборах президента Соединенных Штатов проголосовали более 75 млн американцев, имеющих право голоса. Это - почти половина от общего количества избирателей в 2020 году. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 2020 году на досрочных выборах проголосовало 154,6 млн человек, что на 52% больше, чем в этом году. Однако в целом такое большое количество избирателей, проголосовавших досрочно, свидетельствует о растущей популярности этого способа голосования и голосования по почте.

Издание также отмечает, что Дональд Трамп всегда выступал против голосования по почте, но с 2020 года республиканцы постоянно призывают своих сторонников голосовать досрочно, хотя и часто оспаривают результаты голосования, проведенного по почте.

По данным UF, среди тех, кто уже проголосовал в штатах, которые предоставляют информацию о регистрации партий, демократы опережают республиканцев с незначительным отрывом: 37,9% против 36,2% соответственно.

Напомним

Кандидат в президенты США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах, отправив бюллетень по почте. Она поделилась видео с бюллетенем в соцсетях и выразила уверенность в победе.