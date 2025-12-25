В спецшколе в Черкасской области произошло массовое отравление: пострадали 14 детей, директор получил подозрение
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении директору специальной школы в Черкасской области из-за массового заражения 14 детей и 6 взрослых бактерией Salmonella enterica. Причиной стало нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.
В Черкасской области в специальной школе произошло массовое отравление, среди пострадавших 14 детей и 6 взрослых, о подозрении сообщили директору, пишет УНН со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.
При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины)
Детали
По данным следствия, в местную больницу обратились 14 детей и 6 взрослых с массовым отравлением. Установлено, что пациенты были заражены бактерией Salmonella enterica. Все они являются воспитанниками или сотрудниками школы-интерната.
Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, бактерию обнаружили на кухонной посуде.
"Должностное лицо, отвечавшее за питание учащихся и работников и соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил, не обеспечило надлежащий санитарно-гигиенический режим в пищеблоках. Результатом его отношения к обязанностям стало массовое заражение", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
