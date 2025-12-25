$42.150.05
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
В спецшколе в Черкасской области произошло массовое отравление: пострадали 14 детей, директор получил подозрение

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении директору специальной школы в Черкасской области из-за массового заражения 14 детей и 6 взрослых бактерией Salmonella enterica. Причиной стало нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

В спецшколе в Черкасской области произошло массовое отравление: пострадали 14 детей, директор получил подозрение

В Черкасской области в специальной школе произошло массовое отравление, среди пострадавших 14 детей и 6 взрослых, о подозрении сообщили директору, пишет УНН со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, в местную больницу обратились 14 детей и 6 взрослых с массовым отравлением. Установлено, что пациенты были заражены бактерией Salmonella enterica. Все они являются воспитанниками или сотрудниками школы-интерната.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, бактерию обнаружили на кухонной посуде.

"Должностное лицо, отвечавшее за питание учащихся и работников и соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил, не обеспечило надлежащий санитарно-гигиенический режим в пищеблоках. Результатом его отношения к обязанностям стало массовое заражение", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Юлия Шрамко

