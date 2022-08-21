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В Сомали боевики "Аль-Каиды" устроили штурм в одной из гостиниц: погиб 21 человек

Киев • УНН

 • 173968 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице Сомали Могадишо 21 человек погиб в результате штурма отеля “Hayat“ боевиками связанной с “Аль-Каидой“ группировки “Аш-Шабаб“. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Сомали боевики "Аль-Каиды" устроили штурм в одной из гостиниц: погиб 21 человек

Детали

Нападение боевиков на гостиницу Hayat началось в пятницу вечером и длилось более 30 часов.

По информации полиции, нападавшие взорвали два взрывных устройства возле отеля, а затем ворвались в здание и открыли огонь.

Силы безопасности Сомали заявили, что им удалось спасти 106 человек.

Министр здравоохранения страны Али Хаджи Адан заявил, что количество погибших может возрасти, поскольку не исключено, что члены семей забрали тела родственников до того, как был произведен официальный подсчет. Он добавил, что 117 человек получили ранения, 15 из них находятся в критическом состоянии.

Отель был в значительной степени разрушен после упорных боев между боевиками и силами безопасности.

Группировка "Аш-Шабаб" считается одним из филиалов "Аль-Каиды" и ведет затяжной конфликт с федеральным правительством.

"Аш-Шабаб" действует в основном в южной и центральной частях Сомали, но смогла распространить свое влияние и на районы, подконтрольные правительству.

В последние недели боевики, связанные с группировкой, также атаковали цели вдоль границы Сомали и Эфиопии, что вызвало беспокойство относительно возможной новой стратегии "Аш-Шабаб".

Это первое нападение группировки в столице с мая этого года, когда был избран новый сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд.

"Аш-Шабаб" придерживается ваххабизма – течения в исламе, официально принятого в Саудовской Аравии, тогда как большинство сомалийцев исповедуют суфизм.

В тех районах, которые попадали под контроль группировки, были введены строгие законы на основе шариата, в том числе забивание камнями до смерти женщин, заподозренных в супружеской измене, и ампутация рук для воров.

Напомним

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