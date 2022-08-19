Держдеп США побоюється визнати росію державою-спонсором тероризма - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Державний департамент США непомітно дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. Про це пише Politico, інформує УНН.
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На сьогодні офіційні особи США відкрито не виступають проти визнання росії державою-спонсором тероризму, проте зауважують, що нинішні санкції США та експортний контроль щодо рф майже еквівалентні тому, що передбачає законопроєкт про визнання спонсором тероризму.
Кілька джерел, ознайомлених з питанням, повідомляють, що останніми днями представники Держдепу передали в офіси Конгресу свої занепокоєння щодо ухвалення цього законопроєкту. Зокрема, вони побоюються, що включення росії до списку спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти. Чиновники вважають, що немає жодних гарантій, що кремль виконає свої зобов’язання, якщо на рф так безпосередньо націляться Сполучені Штати.
Окрім того, визнання росії спонсором тероризму фактично означатиме, що громадяни США не зможуть брати участь у бізнесі цієї країни. Це вплине на економічні відносини, які підтримують Сполучені Штати, наприклад, щодо ядерних матеріалів.
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27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму.
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