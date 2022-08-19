Держдеп США побоюється визнати росію державою-спонсором тероризма - Politico

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61709 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69648 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81598 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87005 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97531 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150695 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70893 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151125 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109797 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69432 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20624 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22214 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23486 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12505 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13416 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61709 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150695 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174769 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151125 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262441 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96377 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98989 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43568 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46951 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61554 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Держдеп США побоюється визнати росію державою-спонсором тероризма - Politico

Київ • УНН

 • 175790 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Державний департамент США непомітно дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. Про це пише Politico, інформує УНН.

Держдеп США побоюється визнати росію державою-спонсором тероризма - Politico

Деталі

На сьогодні офіційні особи США відкрито не виступають проти визнання росії державою-спонсором тероризму, проте зауважують, що нинішні санкції США та експортний контроль щодо рф майже еквівалентні тому, що передбачає законопроєкт про визнання спонсором тероризму.

Кілька джерел, ознайомлених з питанням, повідомляють, що останніми днями представники Держдепу передали в офіси Конгресу свої занепокоєння щодо ухвалення цього законопроєкту. Зокрема, вони побоюються, що включення росії до списку спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти. Чиновники вважають, що немає жодних гарантій, що кремль виконає свої зобов’язання, якщо на рф так безпосередньо націляться Сполучені Штати.

Окрім того, визнання росії спонсором тероризму фактично означатиме, що громадяни США не зможуть брати участь у бізнесі цієї країни. Це вплине на економічні відносини, які підтримують Сполучені Штати, наприклад, щодо ядерних матеріалів.

Раніше

27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог розповіла, що означатиме для росії надання статусу країни-спонсора тероризму

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29