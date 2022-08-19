Госдеп США опасается признать россию государством-спонсором терроризма - Politico

Детали

На сегодня официальные лица США открыто не выступают против признания россии государством-спонсором терроризма, однако отмечают, что нынешние санкции США и экспортный контроль в отношении россии почти эквивалентны тому, что предусматривает законопроект о признании спонсором терроризма.

Несколько источников, ознакомленных с вопросом, сообщают, что в последние дни представители Госдепа передали в офисы Конгресса свое беспокойство по поводу принятия этого законопроекта. В частности, они опасаются, что включение россии в список спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты. Чиновники считают, что нет никаких гарантий, что Кремль выполнит свои обязательства, если на рф так непосредственно нацелятся Соединенные Штаты.

Кроме того, признание россии спонсором терроризма будет фактически означать, что граждане США не смогут участвовать в бизнесе этой страны. Это повлияет на экономические отношения, поддерживаемые Соединенными Штатами, например, в отношении ядерных материалов.

Ранее

27 июля Сенат США единогласно одобрил необязательную к исполнению резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена включить россия в список спонсоров терроризма.

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