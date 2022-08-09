Політолог розповіла, що означатиме для росії надання статусу країни-спонсора тероризму

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«Я думаю, що це буде важливе рішення. І в першу чергу в ланцюжку, коли росія намагається уникати санкцій, і політично, і економічно. А ухвалення такого рішення зупинить можливі союзи або ще більше ускладнить ті, що вже існують на сьогодні. Адже ми знаємо, що є ОДКБ, BRICS, ШОС, де в тій чи іншій мірі росія присутня. Також є неформальні угоди. Наприклад, останнім часом активізувалися зустрічі путіна та Ердогана. І поведінка Туреччини насторожує союзників по НАТО. А визнання статусу росії як країни-спонсору тероризму зробить токсичною співпрацю з нею для будь-якої країни, такий статус на сьогодні мають лише 5 країн. Це буде превентивна міра для дій, коли росія захоче знайти економічний інтерес в інших країнах і буде намагатися обійти західні санкцій», – зазначає Яхно.

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Купівля російських нафти, газу чи заключення інших торговельних угод також значно ускладниться. Бо нині, коли Захід обговорює нові пакети санкції, росія тим часом шукає співробітництво з третіми країнами, намагаючись пом’якшити ефект від санкцій.

«Ну і це має значення з точки зору перспективи. Точніше, її відсутності для росії. Адже ми періодично чуємо розмови про необхідність переговорів, поступок, заяв світових лідерів, що треба дати можливість путіну зберегти обличчя. Крім того, росія очевидно робить ставки на осінь-зиму, коли санкції і відмова від російських енергоносіїв стануть відчутними для європейських суспільств, щоб потім нав'язувати тему переговорів з поступками України. Саме статус країни-спонсора тероризму ставить питання, як взагалі можна вести переговори з такою країною, дії якої ми бачили в Бучі, Маріуполі та інших українських містах. Тут постає питання про відповідальність. Якщо росія це робить, а вона не приховує і відкритим текстом говорить про нібито звільнення від "нацизму" України, за це треба нести відповідальність. Такий статус для росії – це логічна міра в тих судових процесах, що вже тривають і ще будуть розпочаті», – розповідає експерт.

Політолог вважає, що зволіканням цього процесу з боку Заходу росія активно користується, ведучи пропаганду для створення спотвореного уявлення про світ. Яскравим відображенням цього є недавня заява Amnesty International, де нібито в злочинах винна не лише росія, а й Україна.

Але після анексії Криму та війни на Донбасі, позиція про необхідність залишити місце для переговорного процесу показала свою неефективність. Тому, на думку експерта, визнання росії країною-спонсором тероризму – це питання часу, і світ поступово до цього рухаєтся.

Нагадаємо

Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму, одноголосно підтримавши її.