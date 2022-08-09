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Политолог рассказала, что будет означать для россии предоставление статуса страны-спонсора терроризма

Политолог рассказала, что будет означать для россии предоставление статуса страны-спонсора терроризма

Киев • УНН

 • 197450 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Предоставление россии статуса страны-спонсора терроризма усложнит процесс создания не только новых союзов с другими странами, но и продление уже существующих договоров о сотрудничестве. Ведь тогда любые связи с рф станут токсичными, и западные санкции будет значительно труднее обходить. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

Цитата

«Я думаю, что это будет важное решение. И в первую очередь в цепочке, когда россия пытается избегать санкций, и политически, и экономически. А принятие такого решения остановит возможные союзы или еще больше усложнит существующие на сегодняшний день. Мы ведь знаем, что есть ОДКБ, BRICS, ШОС, где в той или иной степени россия присутствует. Также есть неформальные соглашения. К примеру, в последнее время активизировались встречи путина и Эрдогана. И поведение Турции настораживает союзников по НАТО. А признание статуса россии как страны-спонсора терроризма сделает токсичным сотрудничество с ней для любой страны, такой статус на сегодняшний день имеют только 5 стран. Это будет превентивная мера для действий, когда россия захочет найти экономический интерес в других странах и будет пытаться обойти западные санкции», – отмечает Яхно.

Детали

Покупка российских нефти, газа или заключение других торговых соглашений также значительно усложнится. Ибо сейчас, когда Запад обсуждает новые пакеты санкции, россия тем временем ищет сотрудничество с третьими странами, пытаясь смягчить эффект от санкций.

«Ну и это имеет значение с точки зрения перспективы. Вернее, ее отсутствия для россии. Ведь мы периодически слышим разговоры о необходимости переговоров, уступок, заявлений мировых лидеров, что нужно дать возможность путину сохранить лицо. Кроме того, россия очевидно делает ставки на осень-зиму, когда санкции и отказ от российских энергоносителей станут ощутимыми для европейских обществ, чтобы затем навязывать тему переговоров с уступками Украины. Именно статус страны-спонсора терроризма задает вопрос, как вообще можно вести переговоры с такой страной, действия которой мы видели в Буче, Мариуполе и других украинских городах. Здесь возникает вопрос об ответственности. Если россия это делает, а она не скрывает и открытым текстом говорит о якобы освобождении от "нацизма" Украины, за это нужно нести ответственность. Такой статус для россии – это логическая мера в тех судебных процессах, которые уже продолжаются и еще будут начаты», – рассказывает эксперт.

Политолог считает, что промедлением этого процесса со стороны Запада россия активно пользуется, ведя пропаганду для создания искаженного представления о мире. Ярким отражением этого является недавнее заявление Amnesty International, где якобы в преступлениях виновата не только россия, но и Украина.

Но после аннексии Крыма и войны на Донбассе, позиция о необходимости оставить место для переговорного процесса показала свою неэффективность. Поэтому, по мнению эксперта, признание россии страной-спонсором терроризма – это вопрос времени, и мир постепенно к этому движется.

Напомним

Сенат США единогласно одобрил необязательную к исполнению резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена включить россию в список спонсоров терроризма, единогласно поддержав ее.

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