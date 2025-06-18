В Соломенском районе Киева в одном из домов, пострадавших от обстрела 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций - КГГА
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в доме, поврежденном обстрелом 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций, в частности обвалился лестничный пролет. В результате инцидента никто не пострадал, пятерых жильцов эвакуировали.
В одном из домов Соломенского района, который был поврежден российским ударом, произошло разрушение внутренних конструкций. В результате этого инцидента никто не пострадал, пятерых человек эвакуировали, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
"В Соломенском районе в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций. В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этого инцидента пострадавших нет. Спасатели эвакуировали пять человек.
"Аварийные бригады работают на месте", - сообщили в КГГА.
Дополнение
В Соломенском районе Киева завершена поисково-спасательная операция, которая длилась более 39 часов. Из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате обстрела 17 июня погибли 28 человек.
Массированная атака РФ по Украине 17 июня унесла жизни 30 человек, еще 188 пострадали.