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В Соломенском районе Киева в одном из домов, пострадавших от обстрела 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций - КГГА

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В Соломенском районе Киева в доме, поврежденном обстрелом 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций, в частности обвалился лестничный пролет. В результате инцидента никто не пострадал, пятерых жильцов эвакуировали.

В Соломенском районе Киева в одном из домов, пострадавших от обстрела 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций - КГГА

В одном из домов Соломенского района, который был поврежден российским ударом, произошло разрушение внутренних конструкций. В результате этого инцидента никто не пострадал, пятерых человек эвакуировали, пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

"В Соломенском районе в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций. В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого инцидента пострадавших нет. Спасатели эвакуировали пять человек.

"Аварийные бригады работают на месте", - сообщили в КГГА.

Дополнение

В Соломенском районе Киева завершена поисково-спасательная операция, которая длилась более 39 часов. Из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате обстрела 17 июня погибли 28 человек.

Массированная атака РФ по Украине 17 июня унесла жизни 30 человек, еще 188 пострадали.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев
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