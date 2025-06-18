У Солом'янському районі Києва в одному з будинків, який постраждав від обстрілу 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій - КМДА
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва в будинку, пошкодженому обстрілом 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій, зокрема обвалився сходовий проліт. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, п'ятьох мешканців евакуювали.
В одному з будинків Солом'янського району, який був пошкоджений російським ударом, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, п'ятьох людей евакуювали, пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
"У Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок цього інциденту потерпілих немає. Рятувальники евакуювали п'ять осіб.
"Аварійні бригади працюють на місці", - повідомили в КМДА.
Доповнення
У Солом'янському районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію, що тривала понад 39 годин. З-під завалів вилучено тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок обстрілу 17 червня загинуло 28 людей.
Масована атака рф по Україні 17 червня забрала життя 30 людей, ще 188 постраждали.