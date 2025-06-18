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У Солом'янському районі Києва в одному з будинків, який постраждав від обстрілу 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій - КМДА

Київ • УНН

 • 988 перегляди

У Солом'янському районі Києва в будинку, пошкодженому обстрілом 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій, зокрема обвалився сходовий проліт. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, п'ятьох мешканців евакуювали.

У Солом'янському районі Києва в одному з будинків, який постраждав від обстрілу 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій - КМДА

В одному з будинків Солом'янського району, який був пошкоджений російським ударом, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, п'ятьох людей евакуювали, пише УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

"У Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього інциденту потерпілих немає. Рятувальники евакуювали п'ять осіб.

"Аварійні бригади працюють на місці", - повідомили в КМДА.

Доповнення

У Солом'янському районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію, що тривала понад 39 годин. З-під завалів вилучено тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок обстрілу 17 червня загинуло 28 людей.

Масована атака рф по Україні 17 червня забрала життя 30 людей, ще 188 постраждали.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ
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