В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  368178 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

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24 ноября  •  210306 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

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Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  192808 просмотра

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Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  155784 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

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Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  376650 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207048 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
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23 ноября  •  29320 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
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Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
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24 ноября  •  376650 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

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Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  304423 просмотра
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Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

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В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 10:14  •  17068 просмотра

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Сильный шторм в Сочи вызвал массовое наводнение, метровые волны смывают дома и превращают улицы в реки.

Метровые волны, реки на улицах, смытые дома - так выглядит мощный шторм, бушующий в российском Сочи. Об этом сообщают местные паблики, пишет УНН.

Детали

На кадрах, которые опубликовали в сети, видно, как огромные морские волны затопили улицы и гостиничные апартаменты, расположенные вблизи побережья. 

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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У Сочі лютує потужний шторм: річки на вулицях, змиті будинки
A powerful storm rages in Sochi: rivers in the streets, houses washed away
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В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома

Сильный шторм в Сочи вызвал массовое наводнение, метровые волны смывают дома и превращают улицы в реки.

Новости Мира •   •  17068 просмотра
В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома

На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко

В оккупированной Луганской области сложилась критическая ситуация с повсеместным отключением электроэнергии, плохой мобильной связью и многочисленными пожарами из-за проблем с отоплением. В частности в Северодонецке существенно повреждена система отопления. Тем временем российские войска безуспешно пытались штурмовать Купянское направление.

Война •   •  23432 просмотра
На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко

На Купянском направлении к штурмам оккупантов присоединяются бывшие "вагнеровцы", на Бахмутском - рф активизировала использование дронов - Сырский

Бывшие бойцы "вагнера" участвуют в штурмах на купянском направлении, россия активизирует использование беспилотников на Бахмутском направлении, боевые столкновения продолжаются.

Война •   •  22365 просмотра
На Купянском направлении к штурмам оккупантов присоединяются бывшие "вагнеровцы", на Бахмутском - рф активизировала использование дронов - Сырский

В условиях непогоды вдвое уменьшилось количество желающих незаконно перейти границу - Демченко

Из-за неблагоприятных погодных условий количество нелегальных пересечений границы уменьшилось. Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, если в среднем бывает 25-30 случаев в день, то за прошедшие сутки задержано только 14 человек.

Общество •   •  16317 просмотра
В условиях непогоды вдвое уменьшилось количество желающих незаконно перейти границу - Демченко

На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно будет без света 28 ноября из-за ремонтных работ. Электричества не будет с 10 утра до 13:00, будет восстанавливаться на час, а затем снова будет отключаться с 14:00 до 17:00

Общество •   •  15553 просмотра
На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Украинцы часто жалуются в ЕСПЧ на незаконное задержание, причем бывшая судья ЕСПЧ Анна Юдковская отметила распространенность этой проблемы и уменьшение количества жалоб на пытки. Также распространены жалобы на справедливое судебное разбирательство и права собственности.

Общество •   •  74891 просмотра
Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА

Главная елка страны в Киеве будет стоять на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы берут на себя меценаты.

Общество •   •  15528 просмотра
В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА

Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"

2046 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ; боевые действия также оставляют без света 530 населенных пунктов. Укрэнерго восстанавливает электроснабжение настолько, насколько это позволяет безопасность.

Экономика •   •  18422 просмотра
Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"

Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель находится в Будапеште, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подготовку к саммиту ЕС, на фоне угроз Орбана заблокировать важные решения ЕС по Украине.

Политика •   •  22121 просмотра
Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно

Сложные погодные условия в Украине привели к опозданию поездов дальнего следования более чем на час, хотя ни один рейс не отменен, а к поездам, обслуживающим заснеженные регионы, добавлены дополнительные вагоны.

Общество •   •  15844 просмотра
Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно