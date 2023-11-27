В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома

Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно

Сложные погодные условия в Украине привели к опозданию поездов дальнего следования более чем на час, хотя ни один рейс не отменен, а к поездам, обслуживающим заснеженные регионы, добавлены дополнительные вагоны.