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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В собственность государства вернули 35 га земли на Киевщине, связанных с экс-лидером ОПЗЖ

В собственность государства вернули 35 га земли на Киевщине, связанных с экс-лидером ОПЗЖ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 11:19  •  2972 просмотра

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Киевская областная прокуратура отсудила 35 га леса стоимостью 840 млн грн в Обуховском районе. Земли принадлежали компаниям, связанным с бывшим депутатом и соучредителем ОПЗЖ.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность земель лесохозяйственного назначения площадью 35 га стоимостью более 840 млн гривен, которые находились в собственности обществ, связанных с экс-лидером "ОПЗЖ". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

Детали

Речь идет о землях в Обуховском районе на берегу реки Стугна - правом притоке Днепра.

Прокуроры в суде доказали, что районная государственная администрация противоправно продала эти земли коммерческим структурам под размещение объектов для культурно-оздоровительных и рекреационных целей. В то время распоряжаться землями лесохозяйственного назначения имел право исключительно Кабинет Министров Украины.

Владельцами земельных участков стали юридические лица, связанные с бывшим народным депутатом, соучредителем политической партии "ОПЗЖ". Конечным бенефициаром одного из обществ является его жена, к которой применены санкции.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.

У власність Міноборони повернули 10 гектарів земель на Київщині27 декабря 2023, 14:49 • 22304 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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