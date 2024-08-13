В собственность государства вернули 35 га земли на Киевщине, связанных с экс-лидером ОПЗЖ

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность земель лесохозяйственного назначения площадью 35 га стоимостью более 840 млн гривен, которые находились в собственности обществ, связанных с экс-лидером "ОПЗЖ". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

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Речь идет о землях в Обуховском районе на берегу реки Стугна - правом притоке Днепра.

Прокуроры в суде доказали, что районная государственная администрация противоправно продала эти земли коммерческим структурам под размещение объектов для культурно-оздоровительных и рекреационных целей. В то время распоряжаться землями лесохозяйственного назначения имел право исключительно Кабинет Министров Украины.

Владельцами земельных участков стали юридические лица, связанные с бывшим народным депутатом, соучредителем политической партии "ОПЗЖ". Конечным бенефициаром одного из обществ является его жена, к которой применены санкции.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.

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