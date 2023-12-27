В собственность Минобороны вернули 10 гектаров земель в Киевской области

Министерство обороны Украины вернуло в свою собственность 10 гектаров земель в Киевской области, на которых проложены коммуникации для военного городка. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот участок рыночной стоимостью около 100 миллионов гривен вернули решением суда после незаконного отчуждения в 2016 году.

По сообщению Главного управления земель обороны и фондов, Киевский апелляционный суд 21 декабря принял решение вернуть Министерству участок, на территории которого расположена воинская часть. - резюмировали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что во времена СССР там были проложены кабельные линии связи и питания военного городка, которые по сей день используются воинской частью при отпоре вооруженной агрессии.

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Однако в 2016 году 20 гектаров земель обороны противоправно вывели из сферы управления оборонного ведомства.

После возвращения Министерству обороны 10 гектаров из этих земель продолжается работа над возвращением остальной территории. - подчеркнули в министерстве.

Дополнение

С целью наказания виновных должностных лиц Главное следственное управление Национальной полиции Украины при содействии оборонного ведомства проводит расследование по этому делу.

По состоянию на сейчас семерым лицам, причастным к отчуждению земель, объявлено подозрение в совершении преступлений по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов.

Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.