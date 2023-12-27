В собственность Минобороны вернули 10 гектаров земель в Киевской области
Министерство обороны Украины через суд вернуло земельный участок площадью 10 гектаров в Киеве стоимостью 100 миллионов гривен после его незаконного отчуждения в 2016 году.
Деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для четвероногих спасателей: в Украине посвятили календарь служебным собакам
В Киеве почтили служебных собак и кинологов церемонией награждения и календарем для сбора средств на бронежилеты для собак.
В Хмельницкой области пьяный водитель совершил смертельное ДТП. Местные СМИ пишут, подозреваемый - священник
Пьяный водитель за рулем BMW спровоцировал смертельное ДТП в Хмельницкой области.
Данилов: 20% флота россии уже нет
Алексей Данилов сообщает, что россия потеряла 20% своего флота.
Более 1300 украинских военных прошли подготовку в Эстонии
Более 1300 украинских военнослужащих прошли подготовку в Эстонии, что принесло пользу обеим странам благодаря обмену опытом и знаниями.
Миллионные убытки: украинские хакеры вывели из строя российскую систему управления предприятиями
Украинская ИТ-армия вывела из строя российскую систему "1С-Рарус", что привело к огромным убыткам, поскольку клиенты не могут получить доступ к услугам.
В Украине в декабре выявили три случая Pirola, всего циркулирует 17 COVID-штаммов - Минздрав
В Украине зафиксировано три случая заболевания новым подвариантом коронавируса Пирола в декабре, всего в стране циркулирует 17 штаммов.
В Индии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, есть жертва
Рабочий погиб, еще один пострадал от взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Индии. Причина неизвестна, ущерб оценивается.
Суд оставил Дубинского под стражей
Печерский райсуд Киева оставил без изменений меру пресечения Дубинскому, несмотря на заявления об избиении и ухудшении состояния здоровья.
Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США
Raytheon разрабатывает оружие направленной энергии для американских военных для вывода из строя электроники, прототипы которого ожидаются в 2024 и 2026 годах по контракту стоимостью 31,3 миллиона долларов.