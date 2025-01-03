В смертельной драке в отеле на столичном Печерске новые подозреваемые: что им грозит
Киев • УНН
Трем участникам конфликта в киевской гостинице, где произошла смертельная стрельба, сообщили о подозрении в хулиганстве. Двое из них - жители Одесской области, один - киевлянин.
Правоохранители сообщили о подозрении еще трем мужчинам, которые участвовали в громком конфликте в гостинице на Печерске в Киеве. Речь идет о двух жителях Одесской области и киевлянине, пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Двум жителям Одесской области и киевлянину сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)
По данным следствия, 23 ноября 2024 года двое жителей Одесской области в помещении гостиницы в центре Киева из хулиганских побуждений начали наносить удары мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Еще один участник конфликта - киевлянин в тот вечер нанес военнослужащему удар кулаком в челюсть, в результате чего мужчина упал на пол и потерял сознание, отметили в прокуратуре.
В прокуратуре напомнили, что серьезная ссора в отеле в тот день возникла примерно в 00:30 между несколькими компаниями мужчин, конфликт перерос в драку.
Один из участников достал пистолет и открыл огонь. В результате погиб житель отеля, а его друг и охранник отеля получили ранения грудной клетки и были госпитализированы.
Кто уже получил подозрение
Ранее по этому делу двум жителям Днепра и Василькова сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Кроме этого, одного из них также обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Теперь подозрения в хулиганстве получили и другие участники конфликта - три человека.
Ранее
В столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина.