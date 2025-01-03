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У смертельній бійці в готелі на столичному Печерську нові підозрювані: що їм загрожує

Київ • УНН

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Трьом учасникам конфлікту в київському готелі, де сталася смертельна стрілянина, повідомили про підозру в хуліганстві. Двоє з них - жителі Одещини, один - киянин.

Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом чоловікам, які брали участь у гучному конфлікті в готелі на Печерську у Києві. Йдеться про двох жителів Одещини та киянина, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора. 

Двом жителям Одещини та киянину повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)

- повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, 23 листопада 2024 року двоє жителів Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту - киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість, зазначили у прокуратурі.

У прокуратурі нагадали, що серйозна сварка у готелі у той день виникла приблизно о 00:30 між кількома компаніями чоловіків, конфлікт переріс у бійку.

Один із учасників дістав пістолет і відкрив вогонь. У результаті загинув мешканець готелю, а його друг і охоронець готелю отримали поранення грудної клітки та були госпіталізовані.

Хто вже отримав підозру

Раніше у цій справі двом жителям Дніпра та Василькова повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Окрім цього, одного з них також звинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Тепер підозри у хуліганстві отримали й інші учасники конфлікту - троє людей.

Раніше

У столичному готелі конфлікт між двома компаніями переріс у стрілянину, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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