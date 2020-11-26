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3 марта, 21:00 • 109129 просмотра

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В "Слуге народа" сделали заявление о коррупции в Киевском облсовете

В "Слуге народа" сделали заявление о коррупции в Киевском облсовете

Киев  •  УНН

 • 13055 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По данным партии "Слуга народа", во время голосования за главу Киевского областного совета кандидат на должность от партии "За будущее" Ярослав Москаленко мог прибегать к политической коррупции и скупки голосов депутатов Киевоблсовета. Об этом говорится в заявлении главы политсилы Александра Корниенко, которую обнародовала пресс служба партии, передает УНН.

"Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая "Слугу народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил Корниенко.

Так, голосование за главу Киевского областного совета состоялось в среду, 25 ноября.

"Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов. В пятницу планируется повторное голосование по главе Киевского облсовета", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на местных выборах в Украине 21 ноября условный 5% барьер преодолели 5 партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее" и "Батькивщина".

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