В “Слузі народу” зробили заяву про корупцію в Київській облраді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За даними партії "Слуга Народу", під час голосування за очільника Київської обласної ради кандидат на посаду від партії "За майбутнє" Ярослав Москаленко міг вдаватися до політичної корупції та скуповування голосів депутатів Київоблради. Про це йдеться в заяві голови політсили Олександра Корнієнко, яку оприлюднила пресслужба партії, передає УНН.
"Ми обурені інформацією про ймовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її очільника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі "Слугою Народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", – заявив Корнієнко.
Так, голосування за очільника Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада.
“Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки – 43 голосів. У п’ятницю планується повторне голосування за очільника Київської облради”, - зазначили в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, на місцевих виборах в Україні 21 листопада умовний 5% бар’єр подолали 5 партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та "Батьківщина".