В “Слузі народу” зробили заяву про корупцію в Київській облраді

"Ми обурені інформацією про ймовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її очільника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі "Слугою Народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", – заявив Корнієнко.

Так, голосування за очільника Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада.

“Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки – 43 голосів. У п’ятницю планується повторне голосування за очільника Київської облради”, - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, на місцевих виборах в Україні 21 листопада умовний 5% бар’єр подолали 5 партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та "Батьківщина".