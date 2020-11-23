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З'явився перелік партій, які здобули найбільшу підтримку на місцевих виборах

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На місцевих виборах в Україні 21 листопада умовний 5% бар’єр подолали 5 партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та Батьківщина", передає УНН з посиланням на дані територіальних виборчих комісій та моніторингові опитувань Соціологічної групи "Рейтинг" (вересень-жовтень 2020).

“Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії”, - зазначають фахівці.

Згідно даних, "Наш край" загалом підтримали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших, переважно місцевих, партій становить близько 22%.

“Сукупна підтримка п’яти парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах”, - підсумовують за результатми опитування.

Нагадаємо, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів.

Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси. Наразі є перші екзит-поли та попередні результати голосування у всіх містах.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.

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