Вибори мерів в 11 містах: перші результати

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур місцевих виборів у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді, Черкасах. Наразі є перші екзит-поли та попередні результати голосування у всіх містах, передає УНН.

Так, у місті Бердянськ Запорізької області, як заявили у партії “За майбутнє”, перемогу здобув їхній висуванець Валерій Баранов, за їхніми даними, кандидат отримав 51,1% голосів. При цьому, за результатами попереднього паралельного підрахунку, оприлюдненого виданням “Бердянськ 24”, Валерій Баранов з партії “За майбутнє” переміг свого опонента з відривом в понад 900 голосів, отримавши 51,42% голосів виборців, тоді коли Олександр Свідло з “ОПЗЖ” набрав 48,56% голосів.

Офіційний підрахунок голосів у місті триває. Крім того, відомо, що екзит-пол в Бердянську не проводили.

У Дніпрі під час повторного голосування, за даними СОЦІС, на виборах міського голови найбільшу кількість голосів набрав чинний мер Борис Філатов. Згідно з опитуванням, переможець отримав 78,75% голосів виборців. Його конкурент Загід Краснов набрав 18,25% голосів.

У місті Дрогобичі, що на Львівщині, перемагає чинний мер Тарас Кучма. Про це із посиланням на джерело у ТВК повідомили “Варто — Галицькі новини”.

Наразі офіційна інформація щодо результатів виборів міського голови Дрогобича відсутня. За даними видання, всього у виборах взяло участь — 25922 виборців.

У Львові, за даними агентства Fama, а також соціологічної компанії Liberty Report на замовлення “Студії Савіка Шустера” — перемогу здобув Андрій Садовий.

Опитування першого станом на 19:00 дає такі результати: Садовий набрав 62,3% голосів, а його конкурент від “Євросолідарності” Олег Синютка — 37,7%.

Екзит-пол проводився на 60 дільницях Львова шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Було опитано 9068 львів’ян. Очікувана гранична похибка — 1,21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

У Миколаєві, за даними екзитполів, першість за чинним мером Олександром Сенкевичем, який отримав 61,6%, за даними екзит-полу видання “НикВести”. Відповідно до результатів, його опонент Владислав Чайка з “ОПЗЖ” набрав 38,4% голосів.

Опитування проводилося 22 листопада протягом дня за вибіркою серед виборців, крок 8 (опитували кожного 8 людини). Вибірка розрахована пропорційно кількості виборців в кожному районі Миколаєва. Опитування проводилося на 28 великих ділянках, всього опитано 2048 респондентів, похибка становить не більше 2,99%.

У Нікополі результати попереднього паралельного підрахунку оприлюднив кандидат від партії “За майбутнє” Олександр Саюк на своїй сторінці у Facebook. За словами Саюка, він набрав 55% голосів, тоді як його опонент від партії “Слуга народу” Руслан Олійник — 41%.

Офіційний підрахунок голосів в місті ще триває. Екзит-полу в Нікополі не проводили.

У Полтаві, за результатами паралельного підрахунку зі 100% дільниць, які надали в штабі одного з кандидатів, Олександра Мамая від партії “За майбутнє”, виданню “Полтавщина”, перемагає Мамай — він отримав підтримку 54% голосів виборців. У його конкурента від партії “Слуга Народу” Сергія Іващенка 46%. Розрив складає близько 3300 голосів.

У місті Рівне під час повторного голосування на виборах міського голови, за даними СОЦІС, більшість голосів виборців дісталася кандидатові від партії “Рівне разом” Віктору Шакирзяну. За результатами опитування, за Шакирзяна віддали голоси 50,94% виборців. За його опонента, кандидата від “Європейської солідарності” Олександра Третяка проголосували 46,03% рівнян, які взяли участь у виборах.

За даними екзитполу агентства “Research & Branding Group”, на виборах міського голови Слов’янська перемагає Вадим Лях від “Опоблоку”. Так, відповідно до результатів, чинний мер Слов’янська Лях отримав 58,8% голосів виборців. Його опонент від “ОПЗЖ” Павло Придворов— 41,2%.

В Ужгороді, відомі офіційні результати “другого туру”. За даними громадянської мережі “Опора”, перемагає чинний міський голова Богдан Андріїв, який отримав 12 869 голосів, що становить 51,01%. Його опонент — кандидат від партії “Слуга народу” Віктор Щадей отримав 11 452 голоси ужгородців.

На виборах міського голови Черкас перемагає, за даними соціологічної компанії Liberty Report на замовлення “Студії Савіка Шустера”, чинний мер Анатолій Бондаренко з результатом 54,25% голосів. Представник “Голосу” Віктор Євпак набирає 45,75% голосів.

У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка — 1,45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Як повідомляв УНН, в Україні 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, під час яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів 22 листопада становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.

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