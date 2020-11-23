Выборы мэров в 11 городах: первые результаты

Так, в городе Бердянск Запорожской области, как заявили в партии "За будущее", победил их выдвиженец Валерий Баранов, по их данным, кандидат получил 51,1% голосов. При этом, по результатам предварительного параллельного подсчета, обнародованного изданием "Бердянск 24", Валерий Баранов из партии "За будущее" победил своего оппонента с отрывом в более 900 голосов, получив 51,42% голосов избирателей, тогда как Александр Свидло из "ОПЗЖ" набрал 48,56% голосов.

Официальный подсчет голосов в городе продолжается. Кроме того, известно, что экзитпол в Бердянске не проводили.

В Днепре во время повторного голосования, по данным СОЦИС, на выборах городского головы наибольшее количество голосов набрал действующий мэр Борис Филатов. Согласно опросу, победитель получил 78,75% голосов избирателей. Его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

В городе Дрогобыче Львовской области, побеждает действующий мэр Тарас Кучма. Об этом со ссылкой на источник в ТИК сообщили "Варто - Галицкие новости".

Сейчас официальная информация о результатах выборов городского головы Дрогобыча отсутствует. По данным издания, всего в выборах приняло участие - 25 922 избирателей.

Во Львове, по данным агентства Fama, а также социологической компании Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера" - победу одержал Андрей Садовый.

Опросы первого по состоянию на 19:00 дают такие результаты: Садовый набрал 62,3% голосов, а его конкурент от "Евросолидарности" Олег Синютка - 37,7%.

Экзитпол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян. Ожидаемая предельная ошибка - 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В Николаеве, по данным экзитполов, первенство за действующим мэром Александром Сенкевичем, который получил 61,6%, по данным экзитпола издания "НикВести". Согласно результатам, его оппонент Владислав Чайка из "ОПЗЖ" набрал 38,4% голосов.

Опрос проводился 22 ноября в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Опрос проводился на 28 крупных участках, всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%.

В Никополе результаты предварительного параллельного подсчета обнародовал кандидат от партии "За будущее" Александр Саюк на своей странице в Facebook. По словам Саюка, он набрал 55% голосов, тогда как его оппонент от партии "Слуга народа" Руслан Олейник - 41%.

Официальный подсчет голосов в городе продолжается. Экзитпола в Никополе не проводили.

В Полтаве, по результатам параллельного подсчета со 100% участков, которые предоставили в штабе одного из кандидатов, Александра Мамая от партии "За будущее", изданию "Полтавщина", побеждает Мамай - он получил поддержку 54% голосов избирателей. У его конкурента от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко 46%. Разрыв составляет около 3300 голосов.

В городе Ровно во время повторного голосования на выборах городского головы, по данным СОЦИС, большинство голосов избирателей досталось кандидату от партии "Ровно вместе" Виктору Шакирзяну. По результатам опроса, за Шакирзяна отдали голоса 50,94% избирателей. За его оппонента, кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка проголосовали 46,03% жителей Ровно, принявших участие в выборах.

По данным экзитпола агентства "Research & Branding Group", на выборах городского головы Славянска побеждает Вадим Лях от "Оппоблока". Так, согласно результатам, действующий мэр Славянска Лях получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент от "ОПЗЖ" Павел Придворов - 41,2%.

В Ужгороде известны официальные результаты "второго тура". По данным гражданской сети "Опора", побеждает действующий мэр Богдан Андриив, который получил 12 869 голосов, что составляет 51,01%. Его оппонент - кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей получил 11 452 голоса ужгородцев.

На выборах городского головы Черкасс побеждает, по данным социологической компании Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера", действующий мэр Анатолий Бондаренко с результатом 54,25% голосов. Представитель "Голоса" Виктор Евпак набирает 45,75% голосов.

В день выборов было опрошено 4083 жители Черкасс на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка - 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Как сообщал УНН, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах избирали мэров. Повторное голосование за местным голов произошло в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.