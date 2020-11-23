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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Появился перечень партий, которые получили наибольшую поддержку на местных выборах

Появился перечень партий, которые получили наибольшую поддержку на местных выборах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. На местных выборах в Украине 21 ноября условный 5% барьер преодолели 5 партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее" и Батькивщина", передает УНН со ссылкой на данные территориальных избирательных комиссий и мониторинговых опросов социологической группы "Рейтинг" (сентябрь-октябрь 2020).

"Согласно агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,5%) , "За будущее" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии", - отмечают специалисты.

Согласно данным, "Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальная партия Ляшко - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2,0%, партию "Пропозиція" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%.

Суммарный рейтинг других, преимущественно местных, партий составляет около 22%.

"Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду в 2019 они получили 78%). При этом, в областях, где были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах", - заключают по результатам опроса.

Напомним, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах выбирали мэров.

Повторное голосование по местным головам состоялось в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы. Сейчас есть первые экзит-полы и предварительные результаты голосования во всех городах.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов 22 ноября составила почти 30%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожской области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%.

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