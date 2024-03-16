В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания

В пятницу вечером тысячи словаков протестовали против правительства премьер-министра Роберта Фицо. Демонстрации состоялись в двух крупнейших городах Словакии - Братиславе и Кошице, пишет DW, передает УНН.

Детали

Две либеральные оппозиционные партии Прогрессивная Словакия (PS) и Свобода и солидарность (SaS) призвали к митингам.

Стороны обвинили правительство Фицо в том, что оно хочет поставить под свой контроль общественный вещатель страны, Радио и телевидение Словакии (RTVS), и угрожать свободе прессы.

Демонстранты несли транспаранты с лозунгами "Не сдадим РТИС!".

Дополнение

Согласно плану, разработанному министром культуры Мартиной Симковиковой, RTVS должен быть официально распущен и преобразован в новое учреждение под названием "STaR" (сокращение от "Словацкое телевидение и радио").

Новый совет из семи членов, назначенных правительством и парламентом, выберет своего директора, хотя нынешний совет имеет депутатский мандат до 2027 года.

Совет имел бы право уволить директора без объяснения причин.

Более тысячи сотрудников RTVS подписали призыв к протесту, а Европейский вещательный союз (EBU), в который входит RTVS, также раскритиковал план как угрозу независимости СМИ.

С момента возвращения Фицо к власти в 2023 году в городах Словакии происходили протесты, в том числе против плана Фицо изменить систему правосудия, которая, по мнению многих, представляет угрозу для верховенства права.

ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии