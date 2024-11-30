В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

В Славянской городской тергромаде закрывают школы и отменяют публичные мероприятия в связи с обострением ситуации безопасности.

Об этом говорится в распоряжении городской военной администрации, передает УНН.

детали

Как говорится в распоряжении, на территории Славянской городской территориальной общины запрещается осуществление в формате офлайн образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, а также деятельности в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, субъектами ее осуществления любой формы собственности и с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц.

Исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предполагает участие в мероприятии, вообще, не более двух человек. В распоряжении указывается, что такие меры принимаются "в связи с обострением ситуации безопасности".

Дополнение

В состав славянской общины входят 5 населенных пунктов: город Славянск, поселки городского типа Андреевка и Былбасовка, поселок мирное и село торец.

Напомним

Неделю назад начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что российские войска усилили обстрелы Славянска, используя управляемые авиабомбы.

В городе остается 50 тысяч жителей, из них 5 тысяч детей, которым рекомендуют эвакуироваться.