В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 53354 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 103927 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 111038 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 115040 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 114996 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 107310 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 123362 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 131924 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131799 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133131 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тепло и сухо: прогноз погоды на последний день осени

Тепло и сухо: прогноз погоды на последний день осени

 • 25211 просмотра
российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека

российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека

 • 25748 просмотра
Третий раз за ноябрь: Запорожская АЭС на границе блэкаута

Третий раз за ноябрь: Запорожская АЭС на границе блэкаута

 • 19364 просмотра
Из-за угрозы атаки дронов: в российской Махачкале объявили план "Ковер"

Из-за угрозы атаки дронов: в российской Махачкале объявили план "Ковер"

 • 30351 просмотра
На границе с Польшей после сбоя системы возобновил работу пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск”

На границе с Польшей после сбоя системы возобновил работу пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск”

 • 26155 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 107348 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 107049 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 122686 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 134347 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 155313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 56108 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 71019 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 70772 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 71743 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 104927 просмотра
Актуальное
В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

Киев  •  УНН

 • 3456 просмотра

Read in English

В Славянской городской тергромаде приостанавливают офлайн-образование и публичные мероприятия из-за ситуации безопасности. Разрешены только мероприятия с участием не более двух человек.

В Славянской городской тергромаде закрывают школы и отменяют публичные мероприятия в связи с обострением ситуации безопасности.

Об этом говорится в распоряжении городской военной администрации, передает УНН.

детали

Как говорится в распоряжении, на территории Славянской городской территориальной общины запрещается осуществление в формате офлайн образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, а также деятельности в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, субъектами ее осуществления любой формы собственности и с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц.

Исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предполагает участие в мероприятии, вообще, не более двух человек. В распоряжении указывается, что такие меры принимаются "в связи с обострением ситуации безопасности".

Дополнение

В состав славянской общины входят 5 населенных пунктов: город Славянск, поселки городского типа Андреевка и Былбасовка, поселок мирное и село торец.

Напомним

Неделю назад начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что российские войска усилили обстрелы Славянска, используя управляемые авиабомбы.

В городе остается 50 тысяч жителей, из них 5 тысяч детей, которым рекомендуют эвакуироваться. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна