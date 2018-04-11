В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет.

В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России.