В Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії невідомі. Про це з посиланням на Міністерство оборони Росії повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
За даними відомства, у результаті інциденту, що трапився в Східній Гуті, кореспондент телеканалу НТВ Олексій Івлєв, оператор телеканалу “Росія-1” Михайло Віткін та оператор телеканалу “Зірка” Владислав Додонов отримали легкі поранення ніг, але загрози їхньому життю немає.
У Міністерстві оборони зазначили, що постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв нові ракетні удари по Сирії у відповідь на заяви Росії.