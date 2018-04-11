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В Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами

В Сирії обстріляли автобус із російськими журналістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії невідомі. Про це з посиланням на Міністерство оборони Росії повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

За даними відомства, у результаті інциденту, що трапився в Східній Гуті, кореспондент телеканалу НТВ Олексій Івлєв, оператор телеканалу “Росія-1” Михайло Віткін та оператор телеканалу “Зірка” Владислав Додонов отримали легкі поранення ніг, але загрози їхньому життю немає.

У Міністерстві оборони зазначили, що постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв нові ракетні удари по Сирії у відповідь на заяви Росії.

 

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