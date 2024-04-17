В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  101171 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  141014 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  141397 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  134599 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112744 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125764 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137691 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137314 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123897 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103482 просмотра

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  449042 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  462203 просмотра

В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

Швеция намерена снизить минимальный возраст для легальной смены гендера с 18 до 16 лет, и ожидается, что это предложение будет принято парламентом в среду, несмотря на споры и оппозицию со стороны большинства шведов.

Новости Мира •   •  2178 просмотра
В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля

18 апреля в Чернигове объявлен День траура в результате российских ракетных ударов по городу 17 апреля.

Общество •   •  3608 просмотра
В Чернигове завтра День траура по погибшим в результате ракетного удара 17 апреля

Прогноз МВФ: в 2027 году доллар в Украине пересечет отметку в 50 гривен

Согласно отчету МВФ, за несколько лет гривна девальвирует по отношению к доллару США, достигнув отметки в 50,4 грн за доллар к 2027 году, а к 2029 году доллар будет стоить 54 грн.

Экономика •   •  3060 просмотра
Прогноз МВФ: в 2027 году доллар в Украине пересечет отметку в 50 гривен

Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования

Более 30% образцов пищевых продуктов, проанализированных в Украине в рамках проекта ВОЗ FEEDCities, содержали чрезмерное количество трансжиров.

Здоровье •   •  3611 просмотра
Более 30% образцов пищевых продуктов в Украине превышают допустимые уровни трансжиров - результаты исследования

Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров

7 июля 2024 года вступит в силу пункт закона Украины "О медиа", который ужесточает требования к использованию украинского государственного языка в украиноязычных телепрограммах, позволяя только короткие фразы или отдельные слова на негосударственных языках без перевода или дублирования на украинском языке.

Общество •   •  5860 просмотра
Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров

Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 человек погибли в результате массированного российского ракетного удара по Чернигову. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте атаки продолжаются.

Общество •   •  6890 просмотра
Последствия российского ракетного удара: в Чернигове известно уже о 16 погибших

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики

Министерство аграрной политики прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2024 году на уровне около 74 миллионов тонн, из них зерновых - 52,4 миллиона тонн, а масличных - 21,7 миллиона тонн.

Экономика •   •  6665 просмотра
Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики

Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции объяснили, куда обращаться пострадавшим в результате атаки

В Чернигове были созданы пункты помощи пострадавшим от массированной российской ракетной атаки. Также в городе дополнительно развернуты пункты несокрушимости и центры оказания психологической помощи.

Общество •   •  8431 просмотра
Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции объяснили, куда обращаться пострадавшим в результате атаки

В МВД показало первые минуты после атаки рф на Чернигов

Российская ракетная атака на Чернигов убила 15 человек. В МВД показали видео первых минут после утреннего удара.

Война •   •  8212 просмотра
В МВД показало первые минуты после атаки рф на Чернигов

"Больше не является памятником": Минкульт дал добро на демонтаж Арки дружбы народов

Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.

политика •   •  8485 просмотра
"Больше не является памятником": Минкульт дал добро на демонтаж Арки дружбы народов