В Швеции собираются определиться относительно противоречивого закона о гендерной идентичности

Швеция была первой страной, которая ввела законную смену гендера в 1972 году, но предложение о снижении минимального возраста с 18 до 16 лет, которое должны проголосовать в парламенте в среду, вызвало споры, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Голосование за закон о гендерной идентичности, по данным Svenska Dagbladet, запланировано на 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

"В то время как терпимость к гендерному переходу уже давно высока в прогрессивной и либеральной стране, политические партии по всем направлениям раздираются внутренними разногласиями относительно нового предложения, а ученые, специалисты здравоохранения и комментаторы выступили с обеих сторон этого вопроса", - пишет издание.

Опрос, опубликованный на этой неделе, показал, что почти 60 процентов шведов выступают против этого предложения, и только 22 процента поддерживают его.

Дебаты, как указано, ослабили позиции консервативного премьер-министра страны Ульфа Кристерссона после того, как он признался, что подвергся давлению со стороны членов партии по этому вопросу.

Кристерссон, премьер-министр, назвал предложение "сбалансированным и ответственным". Но он также признал, что хотел сохранить 18-летний возраст, но уступил сильным силам в своей партии. Его собственное правительство раскололось по этому вопросу: умеренные и либералы в основном поддерживают, а христианские демократы и шведские демократы - против. Ему пришлось заручиться поддержкой левой оппозиции, чтобы провести предложение через парламент.

Кроме снижения возраста, предложения также направлены на то, чтобы человеку было проще изменить свой юридический гендер.

"Сегодняшний процесс очень долгий: изменение юридического гендера в Швеции может занять до семи лет", - отметил Питер Сидлунд Понкала, президент ЛГБТКИ+ правозащитной организации RFSL в комментарии AFP.

Согласно предложению, два новых закона изменят действующее законодательство: один регулирует хирургические процедуры по изменению гендера, а другой регулирует административную процедуру по изменению юридического гендера в официальном реестре.

Если парламент Швеции примет законопроект, как ожидается, в среду, люди смогут изменить свой юридический гендер, начиная с 16 лет, хотя лицам младше 18 лет понадобится одобрение своих родителей, врача и Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

Диагноз "гендерная дисфория", когда человек может испытывать дистресс вследствие несоответствия между его биологическим полом и гендером, которым он идентифицирует, больше не потребуется.

Хирургические процедуры для перехода, как и сейчас, будут разрешены с 18 лет, но больше не будут требовать одобрения Совета здравоохранения и социального обеспечения.

Однако удаление яичников или яичек будет разрешено только с 23 лет, без изменений.

Ссылаясь на необходимость проявлять осторожность, шведские власти решили в 2022 году прекратить гормональную терапию для несовершеннолетних, за исключением очень редких случаев, и постановили, что мастэктомия для девочек-подростков, желающих сделать переход, должна быть ограничена.

Ряд европейских стран уже приняли законы, которые облегчают людям смену юридического гендера.

В Швеции, как указано, наблюдается резкий рост случаев гендерной дисфории. По данным Совета здравоохранения и социального обеспечения, эта тенденция особенно заметна среди девочек в возрасте от 13 до 17 лет, причем с 2008 года рост составил 1500 процентов.

В случае принятия новый закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

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