Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Высший доктринальный офис Ватикана опубликовал декларацию на тему человеческого достоинства, над которой работали пять лет. В документе осудили так называемые моральные нарушения, включая гендерную идеологию и суррогатное материнство. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что декларация Dignitas Infinita на 20 страниц перечисляет серьезные по мнению авторов нарушения человеческого достоинства. Это все виды убийств: геноцид, аборт, эвтаназия и добровольное самоубийство, а также вещи, нарушающие целостность человека: увечья, телесные пытки и психологическое насилие.

Упоминаются нечеловеческие условия жизни, незаконное заключение, депортация, рабство, проституция, торговля людьми, а еще - позорные условия труда, эксплуатация работников. Смертная казнь, согласно документу, нарушает неотъемлемое достоинство каждой человеческой личности, независимо от обстоятельств. Также недопустимыми назвали такие вещи, как война, терроризм, наркоторговля.

Ватикан четко осудил аборты, отметив, якобы искусственный аборт имеет нюансы, которые делают его особенно серьезным преступлением, достойным осуждения. Авторы выступают против суррогатного материнства, аргументируя это тем, что это превращает ребенка в предмет и серьезно нарушает достоинство женщины.

Декларация призывает отказаться от полигамии, гендерной теории и изменения пола, поскольку "Бог создал мужчину и женщину биологически разными, и люди не должны заигрываться в Бога, меняя пол". Перечень завершается осуждением кибербуллинга и распространения порнографии в интернете.

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