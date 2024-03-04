Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

Верхняя и нижняя палаты парламента Франции на специальном совместном заседании в Версале 4 марта одобрили изменения в Конституцию и закрепили право женщин на аборт. Франция стала первой страной в мире, в которой право на прерывание беременности гарантируется Основным законом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Для внесения изменений в Конституцию необходимо было не менее 60% голосов. В результате за это решение проголосовали 780 депутатов, против - 72. Принятая поправка стала 25-й в конституции, действующей с 1958 года, и первой с 2008 года.

До этого обе палаты парламента поддержали поправку отдельно - национальная ассамблея (нижняя палата) сделала это 30 января 493 голосами против 30, в сенате 29 февраля предложение одобрили 267 человек против 50-ти.

Во Франции аборты разрешены с 1975 года. С тех пор соответствующий закон менялся девять раз, каждый раз с целью дополнительного расширения права женщин на прерывание беременности.

Дополнение

Закрепить право на аборт в конституции осенью 2022 года пообещал президент Эммануэль Макрон. Это произошло после того, как Верховный суд США постановил, что аборты не являются конституционным правом и решение об их легальности должны принимать власти отдельных штатов. После этого примерно в полутора десятках штатов аборты были либо полностью запрещены, либо серьезно ограничены.

Сенат Франции включил право на аборт в конституцию