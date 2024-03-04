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Франція першою у світі закріпила право на аборт у Конституції

Київ • УНН

 • 26278 перегляди

Франція стала першою країною, яка гарантувала право на аборт у своїй конституції після того, як обидві палати парламенту схвалили поправки.

Франція першою у світі закріпила право на аборт у Конституції

Верхня та нижня палати парламенту Франції на спеціальному спільному засіданні у Версалі 4 березня схвалили зміни до Конституції та закріпили право жінок на аборт. Франція стала першою країною у світі, в якій право на переривання вагітності гарантується Основним законом. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Для внесення змін до Конституції необхідно було щонайменше 60% голосів. У результаті за це рішення проголосували 780 депутатів, проти — 72. Ухвалена поправка стала 25-ю в конституції, що діє з 1958 року, і першою з 2008 року.

До цього обидві палати парламенту підтримали поправку окремо — національна асамблея (нижня палата) зробила це 30 січня 493-ма голосами проти 30, у сенаті 29 лютого пропозицію схвалили 267 осіб проти 50-ти.

У Франції аборти дозволено з 1975 року. З того часу відповідний закон змінювався дев'ять разів, щоразу з метою додаткового розширення права жінок на переривання вагітності.

Доповнення

Закріпити право на аборт у конституції восени 2022 року пообіцяв президент Еммануель Макрон. Це сталося після того, як Верховний суд США ухвалив, що аборти не є конституційним правом і рішення про їхню легальність повинні приймати влада окремих штатів. Після цього приблизно півтора десятка штатів аборти були або повністю заборонені, або серйозно обмежені.

Сенат Франції включив право на аборт до конституції 29.02.24, 01:15 • 106949 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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