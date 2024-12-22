В Швеции отменили ряд российских балетных спектаклей из-за связей с кремлем
Киев • УНН
Восемь концертных залов Швеции отменили выступления российского театра балета Heritage из-за возможных связей с государством РФ. Расследование показало, что директор труппы имеет компанию по адресу, связанному с российскими военными.
Восемь концертных залов по всей Швеции отменяют выступления российского театра балета Heritage после того, как совместное внешнее расследование не смогло исключить его связи с российским государством. Об этом сообщает Sveriges Radio, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в следующем году театр балета из Санкт-Петербурга должен был гастролировать по восьми городам Швеции со спектаклями «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Но в результате давления общественности все пришлось отменить.
Концертные залы совместно начали расследование, чтобы выяснить, имеет ли чешская компания, которая стоит за туром, связи с российским государством.
В результате расследования такие связи исключить не смогли.
Речь идет, в частности, о том, что генеральный директор балетной труппы имеет еще одну компанию по адресу, связанному с российскими военными.
Очевидно, что мы должны сделать из этого выводы,
При этом организаторы гастролей уверяли, что есть разница между государственными российскими театрами типа «Большого» или «Мариинского» и частными балетными труппами.
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