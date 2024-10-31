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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак

Швеция и Норвегия не смогут полностью перейти на безналичные расчеты из-за российских кибератак

Киев  •  УНН

03:42 • 7152 просмотра

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Из-за угрозы российских кибератак Швеция и Норвегия пересматривают планы по полному переходу на безналичные расчеты. Правительства стран рекомендуют гражданам иметь запас наличных и использовать различные способы оплаты.

Швеция и Норвегия отказываются от планов развития безналичного общества из-за беспокойства относительно возможных российских кибератак. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обе страны имеют развитые финансовые технологии, в частности шведскую систему мобильных платежей Swish и норвежский аналог Vipps.

Бывший заместитель председателя центрального банка Швеции предсказал в 2018 году, что Швеция, вероятно, станет безналичной к 2025 году. Процент наличных расчетов упал с почти 40% в 2012 году до около 10% за последние годы.

Но полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году заставило шведское правительство полностью пересмотрело свою стратегию обороны и присоединиться к НАТО. Норвегия также усилила контроль на границе с россией.

В брошюре под названием "Если придет кризис или война", которая будет отправлена в каждый дом Швеции в следующем месяце, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и иметь по крайней мере недельный запас в разных номиналах, а также иметь доступ к другим формам оплаты, таким как банковские карты и цифровые платежные сервисы.

Правительство рассматривает законодательство по защите возможности платить наличными. Ведь, хотя наличные являются законным платежным средством в Швеции, некоторые магазины могут отказаться получать оплату ею.

Норвегия имеет закон, обязывающий розничных торговцев принимать наличные, но он не применялся из-за роста количества безналичных расчетов в последние годы. Министерство юстиции и общественной безопасности заявило, что "рекомендует всем иметь наличные из-за уязвимости цифровых платежных систем к кибератакам".

Научный сотрудник центрального банка Швеции Макс Бримберг отметил, что уменьшение использования наличных может быть риском, ведь наличные, по его словам, остаются важными в кризисных условиях, когда цифровые системы могут быть недоступны.

Профессор системных наук по вопросам обороны и безопасности в Шведском университете обороны Ганс Левенг в то же время считает, что не хватает доказательств того, являются ли наличные лучше цифровых платежей. Указывая на Украину, где цифровые системы достаточно развиты даже в условиях войны, он сказал: "Украина является очень хорошим примером движения в будущее во время войны, а не в прошлое".

Швеция выделяет новый пакет помощи Украине: на что пойдут 63 миллиона евро28 октября 2024, 19:49 • 15388 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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