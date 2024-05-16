В Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих в швейцарском кантоне Аргау. По предварительной информации, он ударил ножом нескольких человек на вокзале, после чего направился в сторону образовательного центра города Цофингена. Об этом со ссылкой на полицию кантона сообщает газета Blick, передает УНН.

Детали

Примерно в 19.40 мск мужчину задержали.

Газета сообщает, что мужчина сбежал в здания в районе железнодорожного вокзала, который вскоре окружила полиция. В это же время полиция эвакуировала учеников и сотрудников школы, находящейся неподалеку. Издание Argovia Today также сообщает о минимум двух пострадавших во время нападения, одна из которых - беременная женщина. Она получила травму головы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Представитель полиции заявил Blick, что нападавший на момент задержания был ранен. Предположительно, он ранил себя. После задержания ему оказали медицинскую помощь. Документов при себе он не имел. Личность преступника и его мотивы полицией пока не раскрываются.

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