У Швейцарії чоловік із ножем напав на перехожих

Озброєний ножем чоловік напав на кількох перехожих у швейцарському кантоні Аргау. За попередньою інформацією, він ударив ножем кількох людей на вокзалі, після чого попрямував у бік освітнього центру міста Цофінгена. Про це з посиланням на поліцію кантону повідомляє газета Blick, передає УНН.

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Приблизно о 19.40 мск чоловіка затримали.

Газета повідомляє, що чоловік втік у будівлі в районі залізничного вокзалу, який незабаром оточила поліція. У цей же час поліція евакуювала учнів і співробітників школи, що знаходиться неподалік. Видання Argovia Today також повідомляє про мінімум двох постраждалих під час нападу, одна з яких — вагітна жінка. Вона отримала травму голови, зараз її життю нічого не загрожує.

Представник поліції заявив Blick, що нападника на момент затримання було поранено. Імовірно, він поранив себе. Після затримання йому надали медичну допомогу. Документів при собі він не мав. Особа злочинця та його мотиви поліцією поки що не розкриваються.

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