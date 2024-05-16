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У Швейцарії чоловік із ножем напав на перехожих

У Швейцарії чоловік із ножем напав на перехожих

Київ • УНН

 • 28696 перегляди

Чоловік, озброєний ножем, напав і поранив кількох людей, у тому числі вагітну жінку, на залізничному вокзалі та в сусідній школі в Цофінгені, Швейцарія, перш ніж був заарештований.

Озброєний ножем чоловік напав на кількох перехожих у швейцарському кантоні Аргау. За попередньою інформацією, він ударив ножем кількох людей на вокзалі, після чого попрямував у бік освітнього центру міста Цофінгена. Про це з посиланням на поліцію кантону повідомляє газета Blick, передає УНН.

Деталі

Приблизно о 19.40 мск чоловіка затримали.

Газета повідомляє, що чоловік втік у будівлі в районі залізничного вокзалу, який незабаром оточила поліція. У цей же час поліція евакуювала учнів і співробітників школи, що знаходиться неподалік. Видання Argovia Today також повідомляє про мінімум двох постраждалих під час нападу, одна з яких — вагітна жінка. Вона отримала травму голови, зараз її життю нічого не загрожує.

Представник поліції заявив Blick, що нападника на момент затримання було поранено. Імовірно, він поранив себе. Після затримання йому надали медичну допомогу. Документів при собі він не мав. Особа злочинця та його мотиви поліцією поки що не розкриваються.

Напад з ножем у лікарні в Китаї забрав життя двох людей, 21 поранено07.05.24, 15:13 • 18124 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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