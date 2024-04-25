В школах на оккупированных территориях захватчики будут готовить операторов БпЛА - Центр сопротивления

С первого сентября 2024 года во всех школах на временно оккупированных территориях Украины будет введен новый предмет - курс по управлению БПЛА. Об этом передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

Отмечается, что сейчас навыки управления беспилотниками будут проходить в специализированных кружках. Однако научиться этому должен каждый ученик.

В кремле обещают, что каждое учебное заведение будет оснащено учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. Учитывая критическую нехватку педагогов на временно оккупированных территориях, к таким занятиям скорее всего будут привлекать именно российских военных.

Как видим, спектр дерзких преступлений россии только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач. Такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования, - говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.