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В школах Грузии вводят запрет на мобильные во время занятий

Киев • УНН

 • 986 просмотра

С нового учебного года грузинским ученикам запретят гаджеты на уроках, за исключением медицинских случаев. Школы обустроят специальные места для хранения техники.

В школах Грузии вводят запрет на мобильные во время занятий

В школах Грузии вводят запрет на мобильные во время занятий, который начнет действовать с нового учебного года - 15 сентября, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Согласно регламенту, школьники в Грузии не смогут пользоваться телефонами, смартфонами и смарт-часами во время занятий.

До сентября 2026 года все школы в Грузии должны подготовиться к нововведениям. Им предстоит закупить и установить специальные шкафчики или другие места хранения гаджетов.

Министерство образования Грузии определило несколько исключений.

Ученики смогут пользоваться устройствами для учебных целей с разрешения школы или педагога. Кроме того, правила допускают использование гаджетов для контроля состояния здоровья и других медицинских нужд при наличии соответствующих документов.

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Исключения также распространяются на чрезвычайные ситуации и другие особые случаи, которые будут предусмотрены внутренним распорядком конкретной школы.

Новые правила меняют и порядок общения родителей со школьниками. Вместо звонков на личные телефоны связь во время учебного дня должна осуществляться через официальные каналы, которые определит школа. Это могут быть контактные номера администрации, классных руководителей, электронная почта, школьные информационные системы или официальные страницы в социальных сетях.

Директор каждой школы назначит сотрудников, ответственных за прием, хранение и возврат устройств ученикам. Если телефон или другое устройство будет утеряно или повреждено во время хранения, вопрос возмещения ущерба будет решен в соответствии с законодательством Грузии.

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Антонина Туманова

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