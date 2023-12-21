В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы

В Шевченковском районе Киева по улице Деревлянской от Белорусской до Гарета Джонса перекрыто движение транспорта из-за повреждения водопровода. Также по некоторым адресам по ул. Деревлянская отсутствует водоснабжение, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Детали

"Из-за повреждения водопровода на участке ул. Деревлянской от ул. Белорусской до ул. Гарета Джонса перекрыто движение транспорта. Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 300 мм с утечкой на проезжую часть", - сообщили в КГГА.

Также в КГГА добавили, что водоснабжение временно отсутствует по адресам: ул. Деревлянская, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б. Для обеспечения потребителей водой направлена автоцистерна по адресу: ул. Деревлянская, 14.

Напомним

В столице открыли движение по Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.