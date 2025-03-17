В Северной Македонии арестовали 20 человек из-за масштабного пожара в клубе

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16836 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31567 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66285 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215764 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123831 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392702 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311555 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213961 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244325 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255178 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23795 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46587 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133274 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15772 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15146 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133292 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215764 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392702 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254910 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311555 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3634 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15162 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46609 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72308 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57374 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Северной Македонии арестовали 20 человек из-за масштабного пожара в клубе

Киев • УНН

 • 49929 просмотра

Задержаны 20 человек, среди которых правительственные чиновники и менеджер клуба. Их признали виновными в пожаре, унесшем жизни 59 человек. Премьер пообещал судить виновных.

В Северной Македонии арестовали 20 человек из-за масштабного пожара в клубе

За решеткой оказались два десятка человек, включая чиновников и менеджера заведения, по совместительству сына владельца заведения, которых признали виновными в пожаре в ночном клубе Северной Македонии, который унес жизни более 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Християн Мицкоски заявил, что ночной клуб получил лицензию от Министерства экономики незаконно и пообещал, что виновные должностные лица предстанут перед судом. 

"Независимо от того, кто они, из какого учреждения, с какого уровня, из какой партии и профессии", - прокомментировал Мицкоски. Также он объявил семидневный национальный траур.

Прокурор Северной Македонии Люпчо Коцевски заявил, что делом будут заниматься 5 прокуроров.

"На данный момент выдано распоряжение о сборе доказательств", и людей опрашивают", - прокомментировал он. Однако деталей расследования он пока не разглашает.

Как ранее сообщали УНН, 16 марта во время музыкального выступления группы в ночном клубе, произошло возгорание из-за использованных световых ракет. В этом пожаре пострадали более 200 человек, 59 из которых погибли, 150 – получили ранения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости Мира
Reuters
Северная Македония
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77