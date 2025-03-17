В Северной Македонии арестовали 20 человек из-за масштабного пожара в клубе
Киев • УНН
Задержаны 20 человек, среди которых правительственные чиновники и менеджер клуба. Их признали виновными в пожаре, унесшем жизни 59 человек. Премьер пообещал судить виновных.
За решеткой оказались два десятка человек, включая чиновников и менеджера заведения, по совместительству сына владельца заведения, которых признали виновными в пожаре в ночном клубе Северной Македонии, который унес жизни более 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Християн Мицкоски заявил, что ночной клуб получил лицензию от Министерства экономики незаконно и пообещал, что виновные должностные лица предстанут перед судом.
"Независимо от того, кто они, из какого учреждения, с какого уровня, из какой партии и профессии", - прокомментировал Мицкоски. Также он объявил семидневный национальный траур.
Прокурор Северной Македонии Люпчо Коцевски заявил, что делом будут заниматься 5 прокуроров.
"На данный момент выдано распоряжение о сборе доказательств", и людей опрашивают", - прокомментировал он. Однако деталей расследования он пока не разглашает.
Как ранее сообщали УНН, 16 марта во время музыкального выступления группы в ночном клубе, произошло возгорание из-за использованных световых ракет. В этом пожаре пострадали более 200 человек, 59 из которых погибли, 150 – получили ранения.