У Північній Македонії заарештували 20 осіб через масштабну пожежу в клубі

За гратами опинилися два десятки осіб, включаючи урядовців та менеджера закладу, за сумісництвом сина власника закладу, яких визнали винними у пожежі в нічному клубі Північної Македонії, яка забрала життя понад 50 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Христіян Міцкоскі заявив, що нічний клуб отримав ліцензію від Міністерства економіки незаконно та пообіцяв, що винні посадовці постануть перед судом.

"Незалежно від того, хто вони, з якої установи, з якого рівня, з якої партії та професії", - прокоментував Міцкоскі. Також він оголосив семиденний національний траур.

Прокурор Північної Македонії Люпчо Коцевскі заявив, що справою будуть займатися 5 прокурорів.

"На даний момент видано розпорядження про збір доказів", і людей опитують", - прокоментував він. Проте деталей розслідування він наразі не розголошує.

Як раніше повідомляли УНН, 16 березня під час музичного виступу групи у нічному клубі, сталося займання через використані світлові ракети. В цій пожежі постраждали більше 200 людей, 59 з яких загинули, 150 – дістали поранення.